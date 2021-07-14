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«Верево Сити»
Как работает проект «Спортивное питание» Севастопольского Общественного Движения «Доброволец»

Как работает проект «Спортивное питание» Севастопольского Общественного Движения «Доброволец»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:25 14.07.2021

Те, кто знакомы с социальными программами Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» знают о проектах, направленных на поддержку физкультуры и спорта, и в особенности юных спортсменов. Для тех, кто слышит об этом в первый раз, знакомьтесь: проект «Спортивное питание». Он реализуется не первый год и зарекомендовал себя как стимул для детей, занимающихся спортом.

Важный и значимый проект «Добровольца»- «Спортивное питание» объединяет совсем разные виды спорта нашего города, — рассказал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков. – Мы выдаём руководителям федераций талоны на приобретение продуктов питания в магазинах — партнёрах «Добровольца». 1 талон — 1 тысяча рублей. Дальше, руководство само определяет тренерский состав, получающий, соответственно, право определять своих подопечных — детей, достойных поощрения. Мотивация к занятию спортом, достижению результатов и конкретная материальная помощь — всё объединено в этом добром и очень недешёвом, в материальном плане, проекте. Финансовые затраты на себя берут предприниматели — руководители магазинов, отдающие продукцию детям. Огромное им спасибо за это!

Накануне Дмитрий Голиков передал такие талоны проекта «Спортивное питание» руководителю «Клуба спортивных единоборств» Роману Ахметзянову, Владимиру Кондратову, в спортклуб «Соловьи», Юрию Строчкову (детский футбольный клуб «Капитан»), Игорю Новикову (Спортивный военно-патриотический клуб Армейского рукопашного боя «Победа»), балаклавскому тренеру по боксу Игорю Петрову. Сегодня свои талоны получили Федерация фехтования и Федерация дзюдо.

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Как работает проект «Спортивное питание» Севастопольского Общественного Движения «Доброволец»

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