Как работают пункты вакцинации от коронавируса в Севастополе

В социальных сетях появилась информация о том, что в Севастополе… перебои с поставками вакцины от коронавируса, а сделать ревакцинацию можно не по всем заявленным адресам. Вице-губернатор Александр Кулагин выехал с рабочей проверкой в пункты вакцинации.

Мы посмотрели, как работают пункты вакцинации и убедились, что работа налажена. Вакцина доступна в полном объеме, в поликлиниках небольшая очередь. Ситуация с коронавирусом у нас достаточно тяжелая, очень надеюсь, что севастопольцы нас услышат и пройдут вакцинацию, чтобы сохранить здоровье — свое и своих близких, — отметил заместитель губернатора Севастополя.

Кабинеты вакцинации открыты как в поликлиниках, так и в торговых центрах «Апельсин», «Муссон», «SeaMall», а также на пл. Нахимова и Захарова. Пройти вакцинацию в торговых центрах можно ежедневно с 9:00 до 19:00, в поликлиниках – с 8:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 14:00 – в выходные. Запись на вакцинацию не обязательна.

Перед тем, как сделать прививку, человека осматривает врач: измеряется температура тела, давление, пульс и проводится опрос по состоянию здоровья. Абсолютные противопоказания к прививке – кормление грудью и аллергические реакции в анамнезе на ведение вакцины, — рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу Елена Шамрай.

Остальные противопоказания – индивидуальны.

Кроме того, в Севастополе в пунктах вакцинации от коронавируса можно сделать прививку от гриппа. Всего в Севастополе от гриппа привились более 50 тыс. человек. По словам Александра Кулагина, в городе также работают выездные бригады по вакцинации.

Сейчас выездные бригады по вакцинации от гриппа работают в образовательных и дошкольных учреждениях. Готовы организовать выездную работу по прививкам от коронавируса, но так как у вакцины особые условия хранения, то коллектив должен быть большой – порядка 50 человек, — рассказал Кулагин.

По словам заведующей поликлиникой № 3 первой городской больницы Анны Макиенко, объем работы врачей за последнее время сильно увеличился.

Мы действительно задыхаемся от работы, поэтому призываем всех сделать прививку – помочь медикам и сохранить свое здоровье. Сегодня день порадовал – на вакцинацию и ревакцинацию пришли много людей. Мы очень рады, потому что надо останавливать распространение коронавируса. Сейчас у коронавируса более тяжелые формы, чем раньше, — уточнила Анна Макиенко.

Напомним, в Севастополе развернуто 26 пунктов вакцинации. Прививку от гриппа и коронавируса в Севастополе можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях, а также в мобильных пунктах — на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.