Как работают социальные проекты Севастопольского «Добровольца» в сёлах Балаклавского района

Общественное Движение «Доброволец» продолжает реализацию социальных проектов в сёлах Байдарской и Варнаутской долин (Балаклавского района Севастополя). Ни одно из начинаний не заброшено. Действующие программы завоевывают популярность, а работа волонтеров: юриста, парикмахера – уважение сельчан. Очередной приезд в Орлиное мастера причесок – 7 бесплатных стрижек.

Социальный проект пользуется большим спросом, ну а мы рады помогать по возможности. В этот раз было обслужено 7 человек, из них 2 девочки. Следующая запись на среду, 27 июля. Заявки принимаются с 9:00 — 18:00 (кроме воскресенья. Находимся по адресу: село Орлиное ул. Тюкова, 68 (бывшая контора Совхоза). К гражданам, которые по состоянию здоровья не могут до нас добраться, возможен выезд на дом. Запись по телефону: +7(978) 101 — 48 – 25, — сообщает пресс-служба «Добровольца».

Помогает жителям сёл и юрист Арман Нургалиев – друг и соратник Общественного Движения. Все консультации – бесплатные. Но и консультациями дело не ограничивается. Слишком много годами накопившихся проблем, связанных с оформлением различной документации. И объяснение «где наши сёла, а где город» — не всегда единственное. Иногда ситуации тянутся с «украинских времен» и тут уж стену бюрократических и юридических препон без помощи профессионала не пробить. Последние пример – из села Передового. 4 гектара земли сельхозназначения так и остались бы недооформленными без помощи Армана Нургалиева и социального проекта бесплатной правовой, юридической помощи севастопольского «Добровольца».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».