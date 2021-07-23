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Как работают социальные проекты Севастопольского «Добровольца» в сёлах Балаклавского района

Как работают социальные проекты Севастопольского «Добровольца» в сёлах Балаклавского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:21 23.07.2021

Общественное Движение «Доброволец» продолжает реализацию социальных проектов в сёлах Байдарской и Варнаутской долин (Балаклавского района Севастополя). Ни одно из начинаний не заброшено. Действующие программы завоевывают популярность, а работа волонтеров: юриста, парикмахера – уважение сельчан. Очередной приезд в Орлиное мастера причесок – 7 бесплатных стрижек.

Как работают социальные проекты Севастопольского «Добровольца» в сёлах Балаклавского района

Социальный проект пользуется большим спросом, ну а мы рады помогать по возможности. В этот раз было обслужено 7 человек, из них 2 девочки. Следующая запись на среду, 27 июля. Заявки принимаются с 9:00 — 18:00 (кроме воскресенья. Находимся по адресу: село Орлиное ул. Тюкова, 68 (бывшая контора Совхоза). К гражданам, которые по состоянию здоровья не могут до нас добраться, возможен выезд на дом. Запись по телефону: +7(978) 101 — 48 – 25, — сообщает пресс-служба «Добровольца».

Как работают социальные проекты Севастопольского «Добровольца» в сёлах Балаклавского района

Помогает жителям сёл и юрист Арман Нургалиев – друг и соратник Общественного Движения. Все консультации – бесплатные. Но и консультациями дело не ограничивается. Слишком много годами накопившихся проблем, связанных с оформлением различной документации. И объяснение «где наши сёла, а где город» — не всегда единственное. Иногда ситуации тянутся с «украинских времен» и тут уж стену бюрократических и юридических препон без помощи профессионала не пробить. Последние пример – из села Передового. 4 гектара земли сельхозназначения так и остались бы недооформленными без помощи Армана Нургалиева и социального проекта бесплатной правовой, юридической помощи севастопольского «Добровольца».

Как работают социальные проекты Севастопольского «Добровольца» в сёлах Балаклавского района

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Как работают социальные проекты Севастопольского «Добровольца» в сёлах Балаклавского района

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