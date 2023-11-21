Как распознать фальшивую доверенность — ликбез от нотариусов

В Федеральной нотариальной палате, отмечает «Российская газета», сообщили о сокращении количества доверенностей, выписанных гражданами.

За неполные 10 месяцев 2023 года граждане удостоверили у нотариусов на 7 процентов меньше доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом и регистрацию прав на него, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщили в ФНП. — По сравнению с показателем пятилетней давности, снижение составило 20 процентов. При этом важно, что количество нотариальных сделок с жильем увеличивается.

Специалисты рекомендуют оформлять сделки и решать важные юридические вопросы самостоятельно. Конечно: по возможности.

Безопаснее всего заключать сделку лично, без посредников, — рассказывают эксперты. — Даже законным образом полученные доверенности могут сыграть злую шутку с доверителем. Одна из недавних историй: пожилая жительница Москвы вынуждена жить в подъезде, практически под дверью когда-то ее собственной, а теперь чужой квартиры. В прошлом она оформила на родственника доверенность на дарение своей доли в квартире. В итоге на основании доверенности была заключена сделка в простой письменной форме, то есть без участия нотариуса. А в результате этой сделки долю женщины продали без ее ведома, саму же — выселили.

Раньше одной из частых причин для выдачи доверенности была необходимость ехать в другой город для совершения сделки.

Сейчас стороны, у которых нет возможности встретиться лично за одним столом, могут воспользоваться дистанционным форматом сделки. Каждый приходит к удобному для себя нотариусу, а те удостоверяют сделку по видеосвязи. Все проверки и гарантии безопасности сохраняются.

Сегодня отчуждение жилья, земельных участков, различных строений и другие договоры касательно недвижимости занимают 73 процента в общей массе дистанционных сделок с участием нотариусов.

Что касается других видов доверенностей — их число также сокращается, — сообщили в ФНП. — Так, за истекший период 2023 года россияне оформили на 8 процентов меньше доверенностей на автотранспорт, нежели было за аналогичный период 2022 года.

Зато традиционно активность проявляют аферисты. Мошенники и недобросовестные граждане зачастую используют просроченные или фальшивые доверенности. Многие из них можно отловить самостоятельно, через бесплатный круглосуточный сервис нотариата https://www.reestr-dover.ru/. С его помощью можно проверить, существует ли доверенность с указанным реестровым номером, и не отменялась ли она ранее.

Если речь идет о нотариальных документах, выданных после 29 декабря 2020 года, их можно проверить и с помощью QR-кода. Проверку следует проводить на официальном портале ФНП. Так, стоит обращать внимание на срок документа.

источник: «Российская газета» (автор: Владислав Куликов)