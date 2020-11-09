Как решается проблема водоснабжения Севастополя

В Севастополе продолжаются работы на объектах водоснабжения. Об этом сегодня рассказал ИО вице-губернатора Владимир Базаров.

На сегодняшнее утро объем Чернореченского водохранилища 14,412 млн. кубометров. Средний расход за последнюю неделю составил 95 тыс. кубов в сутки. У нас сейчас ведутся работы по четырем направлениям: строительство водозабора на Бельбеке, общая строительная готовность более 14 %. Всего на объекте работает 259 человек и 116 единиц техники. Строительная готовность на Кадыковском карьере 21%. На объекте работает 31 человек и 8 единиц техники. Траншея уже практически готова, работы продолжаются. По нашим двум объектам ремонта сетей на проспекте Октябрьской революции и в Инкермане звершаются работы по монтажу временной линии байпаса – выполнено 80% сбора сети. По скважинам – на трёх гидроузлах у ведутся буровые работы, – рассказал Базаров.