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Как решается проблема водоснабжения Севастополя
Фото: sev.gov.ru

Как решается проблема водоснабжения Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:17 09.11.2020

В Севастополе продолжаются работы на объектах водоснабжения. Об этом сегодня рассказал ИО вице-губернатора Владимир Базаров.

На сегодняшнее утро объем Чернореченского водохранилища 14,412 млн. кубометров. Средний расход за последнюю неделю составил 95 тыс. кубов в сутки. У нас сейчас ведутся работы по четырем направлениям: строительство водозабора на Бельбеке, общая строительная готовность более 14 %. Всего на объекте работает 259 человек и 116 единиц техники. Строительная готовность на Кадыковском карьере 21%. На объекте работает 31 человек и 8 единиц техники.  Траншея уже практически готова, работы продолжаются. По нашим двум объектам ремонта сетей на проспекте Октябрьской революции и в Инкермане звершаются работы по монтажу временной линии байпаса – выполнено 80% сбора сети. По скважинам – на трёх гидроузлах у ведутся буровые работы, – рассказал Базаров.

Как решается проблема водоснабжения Севастополя

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