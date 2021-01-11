Как решается вопрос водоснабжения Ялты

Дожди и водопады.

Водопады Большой Ялты, пополнившиеся за счет дождей, уже дали Ялте дополнительные 15 тысяч кубометров ежедневно.

Помимо того, что среднесуточно мы выкачивали из водохранилищ 46 тысяч метров кубических, дополнительный объем на Ялту составил из дополнительных источников практически 15 тысяч метров кубических, – рассказала глава администрации Ялты Павленко. — Уч-Кош дал нам среднесуточно дополнительный объем 248,5 метров кубических, Хаста-Баш удивил просто всех, спасибо природным условиям, среднесуточный приток за 11 дней 11193 метров кубических. Массандровский водопад дал нам 2065 метров кубических и озеро Могаби, которое питается от водопада Учан-Су, дает нам в день сейчас 1 тысячу метров кубических в сутки.

Озеро Могаби.

Как и было сказано, горное озеро – это ежедневная тысяча кубов. Но есть проблема… С 2013 года и озера, и земля вокруг него – в частной собственности.

Что касается озера Могаби. Мы заканчиваем ряд мероприятий и передаём документы в Совет министров для передачи озера официально с города на баланс республики для дальнейшего закрепления в хозяйственной ведение за ГУП «Водоканал ЮБК»… Все работы администрацией по возврату сейчас ведутся. Все юридические моменты обрабатываются, — отметила Павленко.

Подземные источники.

В администрации Ялты уточнили, что ведется работа для перехода на собственные источники водоснабжения посёлков Форос, Симеиз, города Алупка.

Вблизи Фороса есть две скважины, которые после проведения подготовительных работ смогут полностью обеспечить посёлок водой. Еще пять скважин, расположенных в Голубом заливе, были переданы в республиканскую собственность. В дальнейшем, после постановки их на баланс Ялтинского водоканала, скважины будут введены в эксплуатацию и вода начнёт поступать жителям, — уточнила глава администрации Ялты.

Борьба с утечками и авариями.

Для всех крымских городов характерна изношенность сетей свыше 70%. Ялта — не исключение. Пока местный водоканал планирует работы и ликвидирует аварии.

У нас было серьёзное повреждение магистрального водовода в Массандре. Это был огромный фонтан воды, который бил из-под земли, — рассказала Павленко. — Три часа водоканал сражался, это было позавчера. За три часа утечка была устранена. Хочу предупредить и проинформировать о том, что в настоящий момент водоканал ведёт расчёт ущерба.

По ее словам, в отношении всех застройщиков, ответственных за повреждение сетей, будут приняты административные меры.

Опреснение морской воды.

Место для строительства опреснительной станции уже определено. Глава администрации Ялты выразила надежду, что такая установка станет первой в Крыму. Но есть проблема юридического свойства.

Наши юристы во время подготовки документов для установки завода выявили, что в Российской Федерации не разработаны нормативные документы, которые бы позволяли на законодательном уровне использовать опресненную воду, — пояснила Янина Павленко.

Она попросила республиканские власти «параллельно заняться подготовкой нормативной документации».