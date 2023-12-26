Как рынок запчастей влияет на ОСАГО – страховщики подводят итоги 2023 года

Еще в конце ноября 2023 года страховщики прогнозировали дальнейший рост стоимости запасных частей в новых справочниках средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Согласно им рассчитываются выплаты по полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Как рассказал президент РСА Евгений Уфимцев, в новых справочниках от 19 декабря 2023 года стоимость запчастей в среднем по стране повысилась на 9,8% по сравнению с предыдущей версией от 19 сентября. На этот показатель, как считает Евгений Уфимцев, могло оказать влияние несколько факторов, среди которых – колебание курсов валют в середине 2023 года, проблемы с поставкой комплектующих, увеличение стоимости на отдельные марки автомобилей. Однако, при этом, ситуация на рынке комплектующих стабилизируется.

Стабилизация цен на запчасти, безусловно, оказывает влияние на тарифы по обязательной «автогражданке». Благодаря этому, а также индивидуализации тарифов и конкуренции страховщиков за безубыточных клиентов возможно сдерживание средней премии, которая, например, за 11 месяцев этого года составила 7 812 рублей. Это ниже показателя января 2023 года на 3%, – говорит глава РСА.

Об этом говорит и вице-президент РЕСО-Гарантия Игорь Иванов, который считает, что ситуация, в целом, улучшилась, однако сроки поставки комплектующих по-прежнему остаются долгими. Эксперт называет проблемными такие марки, как Cadillac, Chevrolet, Genesis, Honda, Infiniti, Isuzu, Jeep, Porsche. Тем не менее компаниям в большинстве случаев удается производить ремонт, но по ряду деталей ситуация остается напряженной. Среди них – сложные электронные компоненты, детали обивки и интерьера, агрегаты в сборе, например, АКП. Но при этом ситуация каждый раз меняется и нельзя сказать, что в ближайшем будущем будет в дефиците – ряд позиций становится доступным к заказу, а другие, наоборот, пропадают из наличия или доставки.

В свою очередь, заместитель руководителя расчетно-экспертного отдела по автострахованию Департамента урегулирования убытков ООО «Абсолют Страхование» Альберт Усманов считает, что кризис с поставкой запасных частей еще существует. А по причине санкций, которые были введены недружественными государствами, была разрушена прямая логистика, выстраиваемая поставщиками/импортерами годами. По его словам, запасные части поступают на российский рынок в недостаточном объеме, а ввиду сложной логистики сроки поставок увеличились в несколько раз, и существенно выросли цены на поставляемые запчасти.

Государство, конечно, может поддержать отрасль, развивая и стимулируя производство на территории РФ наиболее ходовых автокомпонентов/запасных частей для массовых автомобилей, которые уже не находятся на гарантийном сроке. Это наиболее ходовые кузовные запасные части (крылья, капоты, двери), пластиковые детали (передние и задние бампера), оптика (передние фары и задние фонари), – рассказал эксперт.

Как уточнили страховщики, проблемы с поставкой запчастей имеются практически по всем автомобилям иностранного производства. Те запчасти, которые ранее постоянно находились на складах импортеров в РФ и поставлялись на станции сроком не более 2 недель, теперь могут идти до станции несколько месяцев.

Как говорят в РЕСО-Гарантия, для того чтобы поддержать отрасль ОСАГО, важно пересмотреть требование закона производить ремонт с использованием только новых запчастей, а для машин на гарантии – еще и оригинальных.

Мы неоднократно говорили о том, что нужны государственные решения в установлении норм износа деталей и утверждении системы их оценки. Законодатели могли бы разрешить ремонт автомобилей б/у деталями, а также пересмотреть сроки ремонта и штрафы за их несоблюдение в ОСАГО, – прокомментировал Игорь Иванов.

В Зетта Страхование считают целесообразной поддержку инициативы по урегулированию ремонта б/у запчастями. При этом, в Российском Союзе Автостраховщиков говорят, что это позволит существенно сократить сроки ремонта, а также снизить его стоимость.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»