Как самочувствие? Утром 8 мая на Солнце произошла мощная вспышка

Крупный выброс массы в сторону Земли зарегистрирован на Солнце утром 8 мая. Облако плазмы сформировано новой вспышкой высшего балла (уровень X1), произошедшей около восьми утра по московскому времени <…> Движение выброса к Земле на настоящий момент подтверждено наблюдениями космических коронографов. Предварительный приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая, — сказал он.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

По словам собеседника агентства, этот выброс будет крупнейшим в нынешнем всплеске солнечной активности.

Предварительный прогноз на мощность магнитных бурь на выходные может составлять G2-G3. Информация будет уточнена в течение суток, — отмечает Сергей Богачев.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.