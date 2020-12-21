Как сделать новогоднюю ёлку безопасной для собак? Пять советов

Новогодняя ёлка, центральный элемент праздника, нередко становится объектом внимания питомцев, что может повлечь за собой большие неприятности. Чтобы новогодние праздники не были омрачены несчастными случаями, рассказываем о том, как сделать новогоднее дерево безопасным для собак.

Редкая квартира остается в праздничные дни без новогодней ёлки. Все мы очень любим этот сказочный символ Рождества и Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки. Внимательно выбирайте украшения: «дождик» вам не подходит категорически, а пластиковых и стеклянных игрушек не должно быть на нижних ярусах ёлки. Отдавайте предпочтения украшениям из натуральных материалов, спрячьте провода гирлянд и надежно закрепите дерево, чтобы питомец случайно не уронил его на себя, — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Пять советов, как сделать ёлку безопасной для собак

Откажитесь от дождика, стеклянных и пластиковых игрушек

Самое главное правило безопасной ёлки – никакой мишуры в пределах досягаемости собаки. Откажитесь от этого блестящего и очень опасного украшения. Мишуру легко проглотить, что может привести к закупорке пищеварительного тракта. Лучше остановите свой выбор на гирляндах из натурального материала и постарайтесь как можно плотнее обернуть ими новогоднюю ель, чтобы свисающие элементы не привлекали внимание собаки.

По возможности откажитесь и от стеклянных игрушек, а пластиковые располагайте на верхних ярусах. Стеклянные игрушки легко ломаются и бьются, осколки могут поранить животное, поэтому лучше предпочесть игрушки из натуральных материалов, например, из шелка, дерева, шерсти, бумаги, папье-маше. Если у вас есть семейные украшения, которые вы бережете, лучше разместить их на самой макушке ели, в недоступном для питомца месте.

Надежно прикрепляйте все украшения к дереву. Рекомендуем отказаться от металлических крючков, заменив их шпагатом или нитью, которые можно привязать к веткам.

Убирайте провода

Будьте крайне внимательны к электрическим проводам. Если есть возможность, выбирайте гирлянду, работающую на батарейках. Длинные шнуры, переходники и удлинители – источник опасности для собаки (возможно поражение электрическим током при пережевывании). Отдавайте предпочтение коротким шнурам, любые провисания гирлянды и шнурков корректируйте с помощью клейкой ленты. При выборе гирлянды остановитесь на такой, которая автоматически отключается при перекусывании.

Надежно закрепите елку

Постарайтесь сделать новогоднюю красавицу недоступной для питомца, особенно если у вас щенок или молодая собака. Отдайте предпочтение, например, небольшому дереву на подоконнике или приобретите специальное устойчивое возвышение, на котором можно разместить ёлку. Позаботьтесь о том, чтобы подставка была прочной и дерево было надежно закреплено. Вы также можете прикрепить ёлку к стене или к потолку специальными канатиками, чтобы она не завалилась на собаку. Самое подходящее место для ёлки в доме – это угол комнаты, вдали от бытовых предметов.

Не украшайте съедобными игрушками

Безопасная ёлка – несъедобная ёлка. Не украшайте вашу ель сушками, пряниками, игрушками из леденцов и воздушной кукурузы. Не провоцируйте собаку шведским столом из опасных сладостей. Любая гирлянда из съедобных предметов – это не только вредная для собаки еда, но и риск проглотить нитку или уронить ёлку.

Выбирайте некрупную ель

Если вы решили разместить новогоднее дерево на подоконнике, оно будет совсем миниатюрным. Если же вы планируете установить ёлку на полу или на постаменте, рекомендуем выбирать дерево небольшого или среднего размера – не выше 1,5 м. Уронить его будет не так просто, как высокую ель, и не так опасно.

Не стоит отказывать себе в праздничной ёлке из-за страха за питомца. Просто позаботьтесь о том, чтобы на ней не было опасных игрушек и длинных электрических гирлянд, выберите удобное место в доме, хорошо закрепите дерево и наслаждайтесь новогодней сказкой вместе с любимцем.