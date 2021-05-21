Как сделать поездку на дачу безопасной для собаки? Советы кинологов

Весна и начало лета у многих связаны с открытием дачного сезона. Ему рады не только хозяева, но и собаки. В этот период важно подумать о благополучии и здоровье домашних питомцев, которые вместе с хозяевами отправятся за город. Чтобы отдых с любимцами был максимально комфортным и безопасным для вас и питомца, Российская кинологическая федерация подготовила советы, как сделать поездку на дачу безопасной для собаки.

Даже если вы на пару дней собираетесь на дачу, важно подумать о безопасности вашей собаки. Для этого проведите очередную вакцинацию, обязательно обработайте собаку от паразитов, позаботьтесь о том, чтобы ваша дача была очищена от потенциально опасных предметов. Не отпускайте собаку самостоятельно гулять за территорию участка, это может закончится тем, что питомец потеряется или попадет в неприятную ситуацию, – прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца

Перед тем, как отправиться на дачу, обязательно проверьте, сделаны ли необходимые ежегодные прививки и что срок их действия не истек. Риск подхватить инфекционное заболевание достаточно высок, особенно, если вы собираетесь гулять за пределами своего участка. Не забудьте также обработать собаку от паразитов. Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как пироплазмоз, поэтому так важно вовремя обрабатывать своего питомца. Можно одновременно использовать и инсектоакарицидные и репеллентные средства.

Перед обработкой не забудьте прочесть инструкцию, использовать препарат нужно строго по ней. Некоторые средства действуют в течение 4 недель, это как правило капли и спреи, другие могут действовать в течение 12 недель, как правило, препараты для приема внутрь. Капли и спрей следует наносить на кожу. Их действующие вещества накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах. Кожа должна быть сухой, только тогда вещество полностью впитается и окажет защитный эффект. Что касается ошейника, его питомец должен носить постоянно, а не только на прогулке. Следует отмечать день обработки и вовремя обновлять защиту. У любого средства есть противопоказания, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и, если возникают сомнения, проконсультируйтесь со своим ветврачом.

Сделайте территорию безопасной

Внимательно осмотрите территорию на даче. Очистите её от опасных предметов: строительных принадлежностей, мусора, острых предметов и других вещей, которые могут угрожать здоровью питомца. Особое внимание уделите потенциально ядовитым средствам: химикатам, чистящим средствам, удобрениям, средствам защиты от грызунов, которые могут находится на участке. Собака может случайно съесть их и отравиться.

Осмотрите участок и убедитесь, что в зоне доступа нет проводов под напряжением: их нужно спрятать или убрать в защитные муфты. Также обратите внимание на целостность забора, чтобы собака случайно не убежала с участка. Для особо активных и любопытных собак большую опасность могут представлять глубокие ямы и колодцы. Закройте их для безопасности вашего любимца.

Соберите необходимые вещи для собаки

Позаботьтесь о том, чтобы на даче у собаки было все необходимое. На отдыхе вам могут потребоваться миски для воды и еды, привычный корм и любимые игрушки. Также не забудьте взять расчески и щетки, лосьон для ушей и глаз, шампунь, лежак или плед, клетка (если собака привыкла пользоваться ей в городе).

Еще вам необходимо взять с собой ветеринарный паспорт и аптечку первой помощи. В ней должны быть базовые препараты на все случаи жизни: средство от укачивания, против аллергии, от расстройства желудка, дезинфицирующие средства, мазь с антибиотиками широкого спектра действия.

Подготовьте питомца к дороге

Если вы собираетесь в поездку на машине, закрепите переноску в багажнике, либо воспользуйтесь ремнями безопасности на заднем сиденье. Собаку без переноски зафиксируйте специальной перестежкой к ремню безопасности во время поездки. Для поездок вам нужно иметь при себе ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт. Если вы собираетесь в поездку на общественном транспорте, не забудьте надеть на вашего питомца намордник и держать его на коротком поводке. Для мелких собак потребуется переноска, крупным достаточно только ошейника и поводка. Перевозка животных регламентируется правилами конкретного перевозчика. Перед поездкой заблаговременно ознакомьтесь с актуальной информацией, чтобы у вас не возникло трудностей. Перед поездкой собаку нужно хорошо выгулять, но не кормить. Если поездка до дачи занимает длительное время, возьмите с собой в машину корм и воду. Делайте небольшие остановки, чтобы питомец мог немного прогуляться и справить нужду. В дороге внимательно следите за состоянием и поведением собаки.

Отдых на даче будет комфортным и полезным для вас и вашего любимца, если вы ответственно подойдете к подготовке участка и будете внимательны к нуждам питомца. Если вы заблаговременно позаботитесь о здоровье собаки, вам останется только защищать свои грядки, деревья и цветы от радостных пробежек четвероногого друга.