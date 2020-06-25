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Как сейчас работают для гостей музеи Крыма
Фото: mtur.rk.gov.ru

Как сейчас работают для гостей музеи Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 11:37 25.06.2020

Экскурсионные группы – не более 5 человек.

Все музеи Крыма работают с 15 июня с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: правила для посетителей размещены на официальных сайтах всех объектов показа. Об этом сообщила заместитель министра культуры РК Татьяна Манежина.

Мы приобрели средства защиты и дезинфекции, все сотрудники обеспечены масками, каждые два часа – дезинфекция мест общего пользования, также проходит регулярная уборка и проветривание помещений. Музеи работают в режиме индивидуального приёма граждан, экскурсионные группы – не более 5 человек. Главное для гостя – это наличие маски, соблюдение социальной дистанции, термометрия, гигиена рук. Если у посетителя выявлена повышенная температура – на объект он не допускается. Как только все ограничения будут сняты – мы сможем возобновить свою работу в традиционном режиме, – заверила Татьяна Манежина.

Она также напомнила, что пока в Крыму запрещено проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий.

Как сейчас работают для гостей музеи Крыма

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