Как сейчас работают для гостей музеи Крыма

Экскурсионные группы – не более 5 человек.

Все музеи Крыма работают с 15 июня с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: правила для посетителей размещены на официальных сайтах всех объектов показа. Об этом сообщила заместитель министра культуры РК Татьяна Манежина.

Мы приобрели средства защиты и дезинфекции, все сотрудники обеспечены масками, каждые два часа – дезинфекция мест общего пользования, также проходит регулярная уборка и проветривание помещений. Музеи работают в режиме индивидуального приёма граждан, экскурсионные группы – не более 5 человек. Главное для гостя – это наличие маски, соблюдение социальной дистанции, термометрия, гигиена рук. Если у посетителя выявлена повышенная температура – на объект он не допускается. Как только все ограничения будут сняты – мы сможем возобновить свою работу в традиционном режиме, – заверила Татьяна Манежина.

Она также напомнила, что пока в Крыму запрещено проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий.