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Как сэкономить на ремонте новой квартиры в Крыму

Как сэкономить на ремонте новой квартиры в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:59 20.06.2025

В Крыму лидеры строительства все чаще предлагают квартиры комфорт-класса с предчистовой отделкой. За три года предложение выросло втрое. Аналитики отмечают рост спроса на семейное жилье white box. 

При выборе квартиры рассматривали варианты с отделкой и без. Запросили смету у ремонтников и ахнули: 1200! Готовый ремонт от застройщика обойдётся не намного дешевле собственного, либо сдача дома планировалась сильно позже, — рассказывает Оксана из Симферополя, выбравшая предчистовую отделку в квартале «Миндаль».

Это отражает крымский тренд, активно поддерживаемый застройщиком. В проектах ГК «Владоград» доля таких квартир достигла 100%.

Представитель застройщика показывает идеальную геометрию оштукатуренных стен:

Мы даем точную разметку жизни новосёлов: плоскости под обои, стяжку пола без перепадов. Без нервов, без рисков.

Отделка white box — готовность ремонта, когда застройщик выполняет все черновые работы, но не начинает финишные. Жилье напоминает «белую коробку»: оштукатуренные стены, возведенные перегородки, залитый пол, но нужны финишные материалы и разводка электричества. Набор работ у разных застройщиков может отличаться.

Эксперт по недвижимости ГК Владоград Денис Шейко выделяет преимущества представленных в Крыму квартир с предчистовой отделкой и предупреждает о недостатках.

Преимущества:

  • экономия времени — сложные работы уже сделаны.
  • как правило, сроки реализации проектов с предчистовой отделкой короче, чем с ремонтом «под ключ».
  • экономия бюджета, так как не требуются затраты на подготовку стен и пола. 

Недостатки:

  • в конце 2024 года застройщикам разрешили использовать индивидуальные стандарты отделочных работ, поэтому они могут отличаться от ваших представлений.

В предчистовую отделку квартала Миндаль входят: бетонная стяжка пола под финишное покрытие, установленные перегородки, остекление, радиаторы и счетчики, выровненные стены, покрытые штукатуркой — остается наклеить обои, — продолжает Денис. — Это экономит от 500 000 рублей на ремонте квартиры. Кроме того, ваше время бесценно, а это 2–3 месяца.

Почему крымчане массово выбирают «базу»? В Крыму на человека приходится 21,9 м² жилья (против 28,5 м² по РФ), поэтому такие решения особенно актуальны в условиях роста цен на недвижимость и ограничения льготной ипотеки. Лидерство Владограда по объему строящегося жилья на полуострове, согласно рейтингу, ЕРЗ подтверждает: жители региона выбирают проекты, где разумная экономия становится частью комфорта.

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