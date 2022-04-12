Как Севастополь отмечает День космонавтики

12 апреля, в годовщину первого полета человека в космос, Россия отмечает День космонавтики. Севастополь — не исключение. В городском ТЮЗе сегодня проходит показ спектакля об одном из самых выдающихся ученых XX века – «Циолковский. Путь к звездам». Зрителями сегодня станут более 100 детей, рассказала директор департамента культуры Ирина Романец.

Постановка представлена в необычном для театра жанре – научпоп. Особенно приятно, что эта работа в постановке режиссера Дмитрия Огородникова – победитель лаборатории «ЭХО БДФ-2021». Так как спектакль находится в постоянном репертуаре театра юного зрителя, я приглашаю всех посетить его. Эта захватывающий спектакль о том, как детская мечта воплощается в реальность, — отметила Ирина Романец.

Тематические мероприятия прошли и в образовательных учреждениях города. Для учеников провели тематические классные часы, посвященные биографии Юрия Гагарина, в ряде школ – викторины и игру «Космическая одиссея».

Я знаю, что Юрий Гагарин – это первый человек, который полетел в космос в 1961 году. Мне очень нравится тема космоса, и я был зимой на выставке «Полет» — там были настоящие скафандры, фото нашего города из космоса, и там я узнал, что в Севастополе тоже есть космонавт – Антон Шкаплеров. Я бы очень хотел с ним познакомиться и спросить его, каким был его первый полет, — поделился ученик 7-го класса образовательного центра «Бухта Казачья».

Сегодня космонавту Антону Шкаплерову установили памятную доску – на доме по ул. Кирова,18 в Балаклаве.

Антон Шкаплеров – коренной балаклавец, его отец был подводником. Это легендарная семья. Антон Николаевич совершил четыре полета в космос и тем самым прославил не только Россию, но и Севастополь, Балаклаву. Он постоянно принимает участие в жизни города. Как такому человеку было не сделать памятный знак в месте, где он провел свое детство, вырос, возмужал, — рассказал координатор общественной организации «Соотечественники Севастополя» Андрей Соболев.

Напомним, Антон Шкаплеров – Герой России, космонавт-испытатель, почетный гражданин Севастополя. Совершил четыре полета в космос и три выхода в открытый космос. Четвертый полет завершился 30 марта 2022 года. Награжден медалями «За отличие в военной службе» I, II и III степени, «За выдающуюся общественную службу», «За космический полет», орденом «За заслуги перед Отечеством».

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

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