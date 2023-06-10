Как Севастополь отметит День России и День города: мероприятия

В Севастополе в рамках празднования Дня России 12 июня и Дня города 14 июня пройдут концерты, спортивные соревнования, мастер-классы и выставки. Их объединит лозунг «Севастополь, я горжусь тобой!» С подробной программой и временем проведения мероприятий можно будет ознакомиться за день до их проведения.

Волонтерский штаб «Мы вместе – Севастополь» 12 июня приглашает всех желающих на мастер-класс #ДелаюРоссиюЛучше. Организаторы покажут, как изготавливать маскировочные сети и изделия из вторичного сырья для нужд участников специальной военной операции.

Также 12 июня на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» состоится праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России. В нем примут участие лучшие творческие коллективы Севастополя и образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.

Кроме того, праздничные концерты пройдут на открытых площадках – в сквере БРУ им. А. М. Горького и на летней эстраде клуба г. Инкермана.

Завершится празднование Дня России тематическим кинопоказом. Всех желающих приглашают на летнюю эстраду Приморского бульвара «Ракушка», где покажут российскую киноленту «Движение вверх». В это же время на территории летнего кинотеатра Матросского бульвара пройдет показ фильма «Время первых».

14 июня праздничный день начнется для севастопольцев и гостей города со спортивного праздника. В Парке Победы для всех поклонников активного образа жизни пройдет тематическая зарядка с чемпионом.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя начнется фестиваль «Спортивный Севастополь». В программу мероприятия включены мини-турниры по регби, футболу, прыжкам в высоту, теннису, волейболу, сдача нормативов ГТО и легкоатлетический забег для всех желающих.

Кроме того, жители и гости города смогут принять участие в бесплатных экскурсиях «Город у моря», «Наследие Лазарева», «Малахов курган», «Балаклава». Жители и гости Севастополя смогут познакомиться с героическими страницами истории города и его настоящим, проектами и перспективами развития. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (800) 301-82-38.

Кульминацией станет праздник «Мы славим тебя, родной Севастополь», посвященный Дню России и 240-летию Города-Героя Севастополя, на Малаховом кургане. В программе праздника экскурсии, интерактивные площадки, мастер-классы, показательные выступления, концерт.

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» пройдет фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры 2023», который проводится в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». В фестивале примут участие 14 силачей из ДНР, Керчи, Симферополя, Белгорода, Пензы, Абакана, Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Липецка, Ростова-на-Дону. В рамках фестиваля также планируется установление новых спортивных рекордов.

На Приморском бульваре все желающие могут посетить тематическую выставку архивных документов, а на территории 35-й береговой батареи будет проходить фотовыставка «Листая семейный альбом».

Кроме того, в Парке Победы активисты и члены молодежных организаций на ярмарке «С любовью, #молодежьСевастополя» смогут представить свои достижения в разных сферах: творчестве, добровольчестве, экологии, науке, образовании.

На открытых площадках пройдут праздничные концерты. Лучшие творческие коллективы города выступят на сцене перед Дворцом детского и юношеского творчества, в Парке Победы и на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка».

В завершение Дня Города всех желающих будут ждать на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка», где состоится кинопоказ российской киноленты «Адмирал Нахимов». В это же время на территории летнего кинотеатра Матросского бульвара пройдет показ фильма «Увольнение на берег».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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