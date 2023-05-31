Как Севастополь отметит День защиты детей — мероприятия

Так как День защиты детей в этом году выпадает на рабочий день, мероприятия, приуроченные к празднику, в Севастополе пройдут в четверг, 1 июня, и в субботу, 3 июня.

1 июня в 10:20 в Севастопольском театре юного зрителя состоится интерактивное мероприятие, а также торжественная церемония открытия VII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство». В 15:00 в фойе театра пройдет мастер-класс заслуженного деятеля искусств Республики Крым Аксиньи Норманской на тему «Как устроен спектакль?». Зарегистрироваться можно по ссылке. В 17:45 на площади перед театром состоится зарядка от Федерации дзюдо и Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, а в 18:30 артисты Городского драматического театра «Студия» Л. Ермоловой из Омска покажут на сцене театра сказку «Снежная Королева».

В 11:00 во Дворце культуры рыбаков откроется фотовыставка «Победа любви» в рамках Всероссийского проекта «Вместе ZA семью». На интерактивных фотостендах в виде масштабированных смартфонов будут представлены истории матерей с детьми, влюбленных пар, молодых отцов с сыновьями. Также пройдут выставка детского творчества участников городского фестиваля талантов для особенных детей «Подари мне детство» и мастер-класс по росписи имбирных пряников. В 12:00 здесь состоится гала-концерт победителей городского конкурса талантов для особенных детей «Подари мне детство».

В 11:00 в кинотеатрах «Москва», «Победа», «Россия», «Моряк» и в 12:30 в кинотеатре «Октябрь» в Инкермане всем желающим бесплатно покажут художественный фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

В 12:00 в Севастопольском центре культуры и искусств на Ленина, 25 начнется праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей. Выступят победители и лауреаты международных и всероссийских конкурсов: образцовая хореографическая студия «Черное море», образцовый вокальный ансамбль «Веснушки», эстрадная вокальная студия «Мюзики», студия детского развития «Гармония».

Ряд мероприятий пройдет в севастопольских библиотеках.

В 9:00 в библиотеке-филиале № 37 в поселке Кача на Нестерова, 5 начнется программа «Лето звонкое»: викторина, литературная игра по страницам любимых книг и розыгрыши для юных читателей.

В 11:00 в библиотеке-филиале № 32 в селе Андреевка на Центральной, 24, начнется программа «Пусть всегда будет солнце»: викторина «Книжная эстафета солнечного лета» и мастер-класс «Совята».

В 13:00 в библиотеке-филиале № 6 на Пролетарской, 38 состоится литературная гостиная «Читаем – не скучаем». В рамках гостиной пройдет встреча с севастопольскими детскими писателями Тамарой Дьяченко и Татьяной Корниенко для детей и родителей Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. В 15:00 здесь начнется праздничная концертная программа «Мы — севастопольцы» – учащиеся севастопольской школы гитары «Струны души» исполнят трогательные произведения о детстве, о Севастополе, о России.

В 14:30 в библиотеке-филиале № 23 в селе Терновка на Ленина, 7 пройдет мультсалон «Волшебный экран». Зрителям покажут мультфильм «Принцесса-лягушка», также ребята смогут порисовать мелками в ходе программы «Рисуем лето на асфальте».

В 16:00 в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого начнется семейный вечер «Арт-семья». В программе – семейная встреча с детским и семейным психологом Натальей Бураковой, встреча с куратором выставки «Лови момент» Андреем Бубновым, который расскажет, почему важно прививать детям любовь к искусству, и сказочная лекция «Васнецов – художник для детей и взрослых».

3 июня в 11:00 в кинотеатрах «Москва», «Победа», «Россия», «Моряк» и в 12:30 в кинотеатре «Октябрь» в Инкермане всем желающим бесплатно покажут мультфильмы.

В 12:00 в культурном центре «Корабел» пройдет концерт от образцового вокального коллектива «Полярики» и образцовой студии акробатического балета «Шадоус».

С 15:00 до 17:00 на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» состоится праздничная концертно-развлекательная программа для детей. Участие примет специальный гость – иллюзионист Александр Малобенский. В программе – выступления детских творческих коллективов, известных севастопольских артистов, шоу ростовых кукол, шоу мыльных пузырей и интерактивы от ведущих.

Также ряд мероприятий состоится в клубах и домах культуры севастопольских муниципалитетов.

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