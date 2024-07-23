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Как Севастополь отразил ночной налет дронов ВСУ
Фото: pikist.com

Как Севастополь отразил ночной налет дронов ВСУ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:34 23.07.2024

В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили ночную атаку дронов ВСУ.

По предварительной информации в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников, – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По данным главы города, осколки от одного БпЛА упали на территорию одного из садовых товариществ, разбито стекло грузового автомобиля. Осколки от второго беспилотника также упали рядом с домом в районе еще одного СНТ.

Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки, – подчеркнул губернатор Севастополя.

 

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