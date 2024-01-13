Как скажешь, так тебя и услышат. Почему курсы ораторского мастерства столь востребованы

Неумение выразить собственную мысль в мире, где буквально правят социальные сети с их разговорами, которые зачастую строятся на смайлах, постепенно превращается в большую проблему. По статистике, только каждый пятый взрослый, если, конечно, объективно оценивает себя, может утверждать, что говорит красиво, убедительно и грамотно. И здесь наблюдается такая тенденция: одни в своём неумении доносить мысли деградируют, не придавая этому вопросу никакого значения, другие же, напротив, сознательно и активно исправляют ситуацию. Как? Обучаются ораторскому искусству.