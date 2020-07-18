Как снять квартиру в Феодосии в разгар сезона

Феодосия – популярный крымский город у отдыхающих, и найти жилье в самый пик сезона – задача не из легких. Все путеводители рекомендуют позаботиться о месте обитания на время отпуска заранее и забронировать номер в гостинице или квартиру, чтобы отдых не был омрачен.

К примеру, https://arenda-feo.ru/store/catalog/kvartiryi-appartamentyi предлагает гостям города выбрать подходящий вариант для всей семьи или компании.

Предложения снять квартиру в Феодосии

Сегодня снять квартиру можно онлайн в любом уголке земного шара. Не исключение и Феодосия. Большое количество частных объявлений на бесплатных платформах, сайты гостиниц – все создается для того, чтобы успеть заработать на сдаче жилья в аренду за сезон. Предложения пестрят и в социальных сетях. Возможно это благодаря высокому спросу на жилье эконом класса, премиум или элитных апартаментов. Но не стоит забывать, что мошенники тоже хотят заработать. Вот несколько советов, как не попасть в ловушку курортных аферистов:

Не пытайтесь искать жилье самостоятельно – лучше обратиться в агентство. Так Вы будете уверены, что все условия договора будут соблюдены. В противном случае обе стороны понесут прописанную в договоре ответственность. Если Вы решаете вопрос с проживанием сами, то попытайтесь обращаться к владельцам недвижимости по рекомендациям Ваших друзей. Если Вы находите квартиру через социальные сети и Вас устраивает удобное месторасположение, цена и условия проживания – не поленитесь почитать отзывы о владельце аккаунте. Если Вас что-то настораживает – не рискуйте. Никогда не давайте полную предоплату при бронировании жилья.

Агентства по аренде недвижимости берут предварительную оплату в размере не более 20% и с обязательным подписанием договора. Это служит гарантией взаимной ответственности, как со стороны отдыхающих, так и со стороны агентов.

Чем удобно раннее бронирование

Когда вопрос касается качества жилищных условий, многие владельцы намеренно приукрашивают состояние жилого фонда. Это еще один рискованный момент при аренде жилья онлайн. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, Вы, как потенциальный клиент, можете попросить прислать Вам реальные фото квартиры, которую планируете снять.

Быстрее всего на рынке арендной недвижимости заполняются варианты, расположенные близко к морю и с отличными условиями проживания. Чем раньше Вы бронируете жилье, тем больше шансов подобрать самый лучший вариант.