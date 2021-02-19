Как спасали людей из дорожного снежного плена в Крыму

В Крыму спасатели продолжают оказывать помощь на дорогах. Вот лишь несколько примеров из оперативной хроники заснеженной пятницы, 19 февраля.

Утром, в 9:27 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение, что необходима помощь в эвакуации пассажиров рейсовых автобусов, застрявших в снегу на автодороге «Орджоникидзе – Подгорное».

По прибытии спасатели обнаружили 2 автобуса ПАЗ на повороте автодороги «Орджоникидзе – Подгорное». В транспорте находилось 11 пассажиров, среди них один несовершеннолетний в возрасте 5-6 лет. Все 11 пассажиров были эвакуированы служебным автомобилем. В медицинской помощи никто не нуждался, — сообщили в МЧС РК

В 12:05 в службу спасения поступило следующее сообщение о том, что на автодороге «Феодосия — Джанкой», произошло ДТП: столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль «Ford Mondeo». Сотрудники «КРЫМ-СПАС» с помощью служебного автомобиля отбуксировали транспортные средства, освободив проезжую часть для движения автотранспорта. Также, сотрудники чрезвычайного ведомства приняли дополнительные противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП.

МЧС обращается к жителям и гостям крымского полуострова: по возможности ограничить движение на автотранспорте по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.