Как учат анатомии в медицинских колледжах в 2024 году?

В 2024 году в медицинских колледжах применяются современные методы обучения анатомии, включающие использование передовых технологий и оборудования. В частности:

3D-анатомические столы: студенты имеют доступ к интерактивным анатомическим столам, которые позволяют визуализировать трехмерные модели органов и тканей человеческого тела. Это позволяет им более глубоко изучать анатомию, проводить виртуальные диссекции и сравнивать нормальные и патологически измененные органы. Виртуальная реальность (VR): студенты могут погружаться в виртуальное пространство, чтобы изучать анатомию и проводить виртуальные операции. Это позволяет им получить практический опыт без риска для пациентов. Онлайн-платформы и мобильные приложения: студенты могут использовать специализированные онлайн-платформы и мобильные приложения для изучения анатомии, доступ к которым предоставляется как вне аудитории, так и внутри учебных занятий. Интерактивные лекции и семинары: преподаватели используют интерактивные методы обучения, такие как обсуждение кейсов, проведение групповых проектов и демонстрация клинических случаев, чтобы помочь студентам лучше понять материал и его применение на практике. Современное оборудование: колледжи оснащены современным оборудованием, включая компьютеры, планшеты, интерактивные доски и аудиовизуальное оборудование, что обеспечивает комфортные условия для обучения анатомии.

Интерактивный анатомический стол «Пирогов» во вьетнамском университете

Интерактивный анатомический стол «Пирогов» (virtual dissection table «Pirogov»), разработанный специалистами Самарского медуниверситета и компанией «Развитие», будет внедрен в университет VinUniversity во Вьетнаме. Это уникальная разработка программы 3D-визуализации анатомии человеческого тела, представляющая все системы, слои и органы в форме трехмерных моделей мужского и женского тела.

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов, отмечает, что специалисты из «Развития» работают над программной частью, а специалисты университета создают трехмерные модели. В разработке принимают участие ведущие анатомы, что гарантирует достоверность моделей. Кроме того, создаются методические программы для учащихся и преподавателей с использованием стола «Пирогов». Стол содержит заранее подготовленные сцены для облегчения процесса обучения, а преподаватели могут создавать и сохранять собственные сцены.

3D-атлас позволяет изучать топографическую и патологическую анатомию, судебно-медицинскую экспертизу, хирургию и другие дисциплины. Студенты могут работать как самостоятельно, так и в группах, а также проходить лекции, практические занятия и проверку знаний. Все анатомические объекты описаны на нескольких языках, и в настоящее время ведется работа по переводу на вьетнамский язык совместно с учеными-медиками из Вьетнама.