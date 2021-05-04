Как в Евпатории будут отмечать День Победы в этом году

В Евпатории идет подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году основные мероприятия будут проходить два дня.

8 мая, в 20:00 на мемориальном комплексе «Красная горка» состоится митинг-реквием «Свеча памяти». В ходе митинга пройдет церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы, возложение цветов. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.

Памятные митинги пройдут и в поселках: Заозерное (у Памятного знака «Защитникам Отечества»), Мирный (в сквере Славы), Новоозерное (на Аллее Героев Десантников).

9 мая праздник Победы начнется в 10:00 на Театральной площади. Военнослужащие Евпаторийского гарнизона пройдут здесь торжественным маршем.

Для всех желающих будут работать военно-полевые кухни: в сквере Ленина/сквере Театральный; возле Мемориального комплекса «Красная горка»; в сквер Памяти героев Чернобыля; у памятника русским воинам (ул. 2-й Гвардейской армии). В это время на фестивальной площади города откроется выставка военной техники, а на улице Дувановской вниманию гостей и жителей города будут представлены выставки изобразительно-прикладного искусства, мастер-классы по жанрам народного творчества, концерт хоровых коллективов «Ровесники Победы»,- рассказали в администрации Евпатории.

В 11 часов в сквере Маршала Соколова будет проходить Городской конкурс детского рисунка на асфальте «Салют Победы!».

Праздничная программа ко Дню Победы продолжится в 18:00 вечерним концертом. В концерте примут участие лучшие творческие коллективы города.

В 21:00 зрители увидят праздничный салют Победы.

Отметят День Победы и в поселках. В Заозерном, Мирном и Новоозерном состоятся митинги и праздничные программы.

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