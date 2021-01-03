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Как в эти дни убирают Симферополь

Как в эти дни убирают Симферополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 18:55 03.01.2021

В том числе, от брошенных нераспроданных ёлок

Начиная с 1 января работники муниципального бюджетного учреждения «Город» ежедневно выходят на уборку Симферополя. Об этом сообщил директор предприятия Антон Гумен.

По его словам, согласно утверждённого графика 1 и 2 января работало по 170 дворников. Уборка производится как в центральной части города, так и в спальных районах. В ночное время основные улицы столицы Крыма убираются механизированным способом, задействовано 7 пылесосов.

В воскресенье работали порядка 30% уборщиков территории учреждения. Это порядка 80 человек и 6 единиц специализированной техники, — уточнил Антон Гумен.

Как в эти дни убирают Симферополь

Также с 1 января по поручению главы администрации Симферополя Елены Проценко началась уборка навалов новогодних елей. Деревья оставили несознательные торговцы. При этом в их числе как «стихийщики», которые вели свою деятельность, не имея на это соответствующих документов, так и лица, которые вели торговлю легально, но не вывезли остатки товара.

Деревья транспортируются на базу МБУ «Горзеленхоз», где будет производиться их дробление. В дальнейшем щепа будет использована для хозяйственных нужд. В частности, для мульчирования почвы в парках, скверах и других местах, — уточнил Гумен.

По его словам, полностью завершить вывоз стихийных навалов ёлок коммунальщики планируют в понедельник, 4 января.

Как в эти дни убирают Симферополь

 

Как в эти дни убирают Симферополь

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