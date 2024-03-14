Как в кино про «святые 90-е»: наводчица, бандиты, грабеж… Преступление в Евпатории

В Евпатории двое мужчин и женщина предстанут перед судом за разбойное нападение. Криминальная «троица» (в зависимости от роли и степени участия) обвиняется по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 162 УК РФ (пособничество при совершении разбоя). Отметим, что лет эдак 30 назад по этой истории сняли бы кино «про рэкет».

По версии следствия, обвиняемой стало известно о том, что в квартире одного из жителей города Евпатории хранится крупная сумма денег. Указанную информацию она сообщила двум своим знакомым, после чего в октябре 2023 года они договорились о совершении разбойного нападения на собственника денежных средств. С этой целью обвиняемая сообщила своим двум сообщникам точный адрес потерпевшего, а также пароль от кодового замка для обеспечения свободного доступа в подъезд многоквартирного дома, — раскрыли подробности «сценария» в прокуратуре Крыма.

Подойдя к квартире потерпевшего, двое мужчин позвонили в дверь и представились работниками правоохранительных органов. После того как потерпевший открыл дверь, обвиняемые напали на него, нанесли удары в область лица и, приставив к горлу нож, потребовали передать имеющиеся у него денежные средства. Завладев деньгами в сумме порядка 500 тыс. рублей, мужчины с места совершения преступления скрылись.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу. «Кина не будет»…