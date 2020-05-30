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Как в кино: в Ялте водитель, пытаясь скрыться от полиции, сбил инспектора ДПС
Это не Ялта, а Болливуд. Но, кто знает, может все было почти так?

Как в кино: в Ялте водитель, пытаясь скрыться от полиции, сбил инспектора ДПС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:11 30.05.2020

Вечером 29 мая в Ялте сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Мерседес» под управлением 43-летнего жителя Костромы. При проверке документов на транспортное средство по базам данных было предварительно установлено, что автомобиль, согласно первичной информации, находится в международном розыске по линии Интерпола.

Для осуществления дальнейшей проверки водитель был приглашен в патрульный автомобиль. Однако мужчина в ответ попытался скрыться с места происшествия.

При развороте транспортного средства он совершил наезд на инспектора ДПС, находящегося на проезжей части. Несмотря на попытку покинуть место происшествия, злоумышленник был задержан напарником травмированного полицейского, — рассказали в МВД по РК.

Последующий медицинский осмотр показал, что нанесенные инспектору телесные повреждения относятся к категории «лёгких», пострадавший полицейский от госпитализации отказался.

Материалы в отношении водителя переданы в следственные органы. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

Как в кино: в Ялте водитель, пытаясь скрыться от полиции, сбил инспектора ДПС

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