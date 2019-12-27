Как в Крыму могут улучшить свои жилищные условия семьи с детьми. Пример из Керчи

Первая семья Крыма погасила ипотечный кредит за счет средств единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей. Мера социальной поддержки введена в 2019 в рамках реализации национального проекта «Демография». Выплата осуществлена в кратчайшие сроки благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников РНКБ Банк (ПАО), ввиду чего семья из Керчи смогла досрочно погасить ипотечный кредит в размере 788 774, 95 рублей.

Размер единовременной выплаты определяется исходя из общей площади жилого помещения 18 кв. м путем умножения на среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по Республике Крым, устанавливаемой ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на день рождения ребенка, — сообщили в Совмине Крыма.

Для назначения дополнительной меры социальной поддержки необходимо обращаться в орган труда и социальной защиты по месту жительства в течение 12-ти месяцев со дня рождения ребенка с заявлением о выдаче сертификата на единовременную выплату для улучшения жилищных условий, а также необходимым пакетом документов, утвержденных Положением о мерах по реализации Закона Республики Крым «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым»

Решение о выдаче сертификата принимается органом труда и социальной защиты не позднее чем в месячный срок со дня регистрации заявления.

Средства единовременной выплаты перечисляются ГКУ РК «Центр социальных выплат» на банковский счет физического лица, юридического лица, организации (в том числе кредитной) в счет погашения обязательств, возникших в соответствии с гражданско-правовым договором купли-продажи жилого помещения, договором долевого участия в строительстве или договором ипотечного кредита.

Право на дополнительную меру социальной поддержки имеет один из родителей (одинокий родитель) при рождении в семье с 1 января 2019 года ребенка, гражданина Российской Федерации, в случае регистрации его рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния на территории Республики Крым, при условии их совместного проживания.

Единовременная выплата предоставляется в случае, если родитель (одинокий родитель) рожден на территории Республики Крым и проживает на территории Республики Крым в общей сложности не менее 10 лет на день обращения за назначением единовременной выплаты, если один родитель рожден на территории Республики Крым, а второй родитель проживает на территории Республики Крым в общей сложности не менее 10 лет на день обращения за назначением единовременной выплаты или если родители (одинокий родитель) проживают на территории Республики Крым в общей сложности не менее 15 лет на день обращения за назначением единовременной выплаты, — уточнили в региональном правительстве.

Кроме того, должны быть соблюдены определенные условия. Так, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Крым за III квартал года, предшествующего году обращения за получением сертификата на единовременную выплату, а также распоряжением единовременной выплатой. В 2019 году эта величина составляет 19808 рублей на каждого члена семьи. При этом общая площадь жилых помещений, принадлежащих семье, должна составлять не более 18 квадратных метров в расчете на каждого члена семьи.

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется гражданам независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей.