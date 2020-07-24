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Как в Крыму отметят День крещения Руси

Как в Крыму отметят День крещения Руси

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 24.07.2020

28 июля в Крыму и Севастополе отметят День крещения Руси. В этот день в храмах пройдут традиционные божественные литургии и крестные ходы, а также массовое крещение людей в Черном море. Центром торжеств станет древняя земля Херсонеса.

В 6 часов утра 28 июля в Севастополе начнется Крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

В 7:30 начнется водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. В 8 часов утра праздничное богослужение возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. По окончании Божественной литургии состоится крестный ход вокруг собора, молебен на главной площади Свято-Владимирского собора.

На 11 часов запланирован показ фильма «Князь Владимир» в летнем кинотеатре на площади Свято-Владимирского собора.

В 11:30 начнется юбилейный концерт «Спасибо за верность, потомки!» Народного артиста СССР Василия Ланового в летнем кинотеатре на площади Свято-Владимирского собора. Мастер поэтического слова выступит перед гостями праздника с патриотическими и духовными произведениями.

На 12:15 назначен показ фильма «Крещение Руси» в летнем кинотеатре на площади Свято-Владимирского собора.

Как в Крыму отметят День крещения Руси

В Крыму, на базе детских оздоровительных лагерей пройдут  познавательные беседы, посвященные истории Православной Руси и памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси, а также выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества «История Руси православной».

В общедоступных библиотеках и музейных учреждениях Республики Крым будут организованы выставки, тематические часы и другие мероприятия, посвященные Дню Крещения Руси.

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией Всекрымский молодежный историко-просветительский фестиваль «РУСЬ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ» пройдет в новом формате – онлайн-фестиваля.

Фестиваль проходит по 3 номинациям:

— молодежный песенный фестиваль «Песни на Руси»;

— видеоэкскурсия «Крещение Тавриды»;

— фотоконкурс «Крым – колыбель русского православия».

Открытое онлайн-голосование пройдет на странице Государственного комитета молодежной политики Республики Крым в социальной сети «Вконтакте» с 25 июля по 28 июля 2020 года. Подведение итогов голосования состоится вечером 28 июля.

Как в Крыму отметят День крещения Руси

Фото: rk.gov.ru и crimea-eparhia.ru.

Как в Крыму отметят День крещения Руси

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