Как в Крыму поддержали предпринимателей в условиях «коронавирусных ограничений»

Во время «Прямой линии» Президент России Владимир Путин ответил, в том числе и на вопрос предпринимателя Максима из Сургута, который ране обращался за финансовой поддержкой на развитие бизнеса и интересовался, рассматривается ли Правительством увеличение эффективности поддержки предпринимательства.

Я вас прекрасно понимаю. Малый и средний бизнес — чрезвычайно важная вещь. В условиях пандемии он пострадал больше всех. Правительство предприняло целый ряд мер, чтобы поддержать: и кредиты под нулевую ставку, и другие меры. Это серьёзный набор мер. То, о чём вы говорите, тоже важно. Чтобы организовать беззалоговую работу… Это тонкая вещь. Вы сказали 18%? Это много. Средняя у нас — 12%. Есть и льготные формы. Ключевая ставка ЦБ — 5,5% + 2,75%. Это гораздо лучше, чем 18% и 12%. Мы на это направили из бюджета триллион рублей. Это большие деньги, но недостаточные для удовлетворения запроса людей. 18% — это многовато. Оставьте данные, мы посмотрим, с какими банками вы общались и как они могут вам помочь, — отметил Владимир Путин.

А как в Крыму?

О помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал от коронавируса, рассказал заместитель министра экономического развития РК Александр Ткаченко.

В 2020 году косвенной поддержки было на 4,9 млрд. рублей. Это сокращение налогов, освобождение от арендной платы. Прямой поддержки было выплачено по 12 тысяч на каждого сохраненного работника. Это в общем 1,5 млрд. рублей. Фондом микрофинансирования РК были приняты кредитные продукты со ставкой 3 процента годовых. Кроме этого, коммерческими банками выдавались кредиты: под ноль процентов – для выплаты заработной платы (617 кредитов на сумму 952 млн. рублей) и под 2 процента и при условии сохранения штата сотрудников — 2600 кредитов на сумму 3,2 млрд. рублей, — отметил Ткаченко.