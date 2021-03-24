Как в Крыму реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий»  

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Крыму.

Развитие села, создание достойных и комфортных условий для жизни сельского населения – один из ключевых приоритетов работы крымской власти. Именно на это направлена программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая финансируется из федерального и регионального бюджетов, — отметил Аксёнов.

По его информации, в прошлом году в рамках данной программы было реализовано более 220 проектов. В их числе – благоустройство 24 парков, 99 детских и спортивных площадок, 54 площадок ТКО. Создан и обустроен мемориал воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, оборудованы пандусы для людей с ограниченными возможностями и многое другое.

Также Глава Республики сообщил, что в текущем году министерство сельского хозяйства Крыма предоставит субсидии на финансирование 26 проектов в 12 районах. В рамках программы будут созданы, в том числе 12 спортивных, 8 детских и 3 комбинированных площадки, обустроены сквер, парк и площадка ТКО.

Аксёнов подчеркнул, что все это только первые шаги:

Считаю, что по уровню бытовых удобств жизнь сельчан должна не только максимально приблизиться к городской, но и стать более привлекательной – за счет благоприятной экологии и близости к природе. И это не фантастика, а реальная цель, к которой мы стремимся.