Как в Крыму решается проблема очередей в детские сады

Ликвидация очередности в детские сады – одно из ключевых направлений социальной политики властей Республики. Это подтвердил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

За украинский период из-за отсутствия необходимого финансирования была полностью утрачена сеть дошкольных учреждений, отсутствовали данные об актуальной очередности. После воссоединения с Россией программа восстановления инфраструктуры дошкольного образования стала приоритетом у крымской власти и благодаря активной слаженной работе сегодня в полной мере принесла свои плоды. Так, если в 2014 году у нас было обеспечено дошкольным образованием до 40% детей в возрасте от 3 до 7 лет, в возрасте от 0 до 3 – ноль, то на сегодняшний день эти цифры совершенно другие — от 3 до 7 лет – 93% и от 0 до 3 – 78%. Впереди — финишная прямая. В течение двух-трех лет эта социальная проблема будет полностью решена, — убежден Константинов.

Отметим, что за 7 лет истории российского Крыма построено 29 новых капитальных детских садов, установлено 68 модульных детских садов, создано более 30 тысяч новых мест, благоустроена территория и укреплена материально-техническая часть. Благодаря принятым мерам удалось в полной мере ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения в 12 регионах Республики и значительно снизить ее — в 11.

Министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик проинформировала:

За период 2014-2020 годов создано 30 905 мест в детских садах: 11 зданий были возвращены в сеть (1490 мест), 35 объектов возведено в рамках ФЦП (7675 мест), установлено 68 модульных детских садов (6830 мест), проведено перепрофилирование возрастных групп и увеличено число мест в группах кратковременного пребывания (14910 мест).

По словам министра, с учетом продления ФЦП 100%-я доступность дошкольного образования во всех 25 муниципальных образованиях Республики Крым будет достигнута к концу 2024 года.

Вместе с тем острая необходимость в дополнительных местах по-прежнему сохраняется в Симферополе, что обусловлено значительным увеличением численности городского населения. Еще одна проблема дошкольного образования в Крыму – острая нехватка специалистов: психологов, дефектологов, особенно в сельской местности, где традиционно наблюдается отток населения.