Как в России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права

С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзаменов для получения прав на вождение. Депутаты Государственной Думы рассказали о преимуществах новой системы проведения экзаменов.

Ранее будущим автомобилистам приходилось сдавать три экзамена: теория по электронным билетам, навыки управления на закрытой площадке или автодроме и умение управлять транспортом в городе в потоке машин.

Теперь из экзамена исключили так называемую «площадку». Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на отмененном этапе. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые площадки и автодромы, преимущественно за пределами жилой застройки.

Как отметил депутат фракции «Единая Россия» Владимир Бурматов, процесс сдачи экзамена будет больше приближен к реальной жизни, а будущие автомобилисты будут лучше подготовлены к тому, с чем им придется столкнуться на экзамене.

Это, на мой взгляд, была проблема. Когда их зачастую готовили к тому, что непосредственно им может не пригодиться. А здесь, наверно, это шаг в сторону того, что подготовка теперь будет более приближена к городским условиям. У нас люди, получившие права, часто абсолютно не приспособлены к самостоятельному движению в больших городах и мегаполисах, где интенсивный трафик, где сложное движение, — пояснил Владимир Бурматов.

По его мнению, если новые правила окажутся эффективными и зарекомендуют себя, то можно будет дальше двигаться в направлении приближения процесса обучения к реалиям городской жизни.

Нововведение предполагает, что знания кандидата в большей степени, чем прежде, будут проверяться на практике. То есть фактически не должно быть ситуаций, когда будущий автолюбитель выучил один или два маршрута и ориентируется только на них, потому что согласно нововведениям этап сдачи «города» становится достаточно разнообразным. Безусловно, это будет более серьезная проверка навыков начинающего водителя, — считает депутат фракции «Единая Россия» Борис Менделевич.

Кроме того, отметил он, объединение двух этапов в один теоретически может снизить и психологическое напряжение для экзаменуемого.

Не секрет, что во многих случаях ожидание больше тревожит, чем само событие. Однако очень важно понимать, что реализация идеи не должна дискредитировать саму идею. В этом плане важно, чтобы все участники процесса: автолюбители, автошколы и сотрудники ГИБДД имели четкое понимание, что и как проводится и оценивается, — сказал Борис Менделевич.

Депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что в Европе площадки как этапа экзамена нет давно.

Как будет работать вся схема у нас, покажет время. Я думаю, что направление правильное, потому что площадка — это заранее известный набор упражнений, которые отличаются от реальной дорожной обстановки. В любом случае остается необходимость накатать определенное количество часов за рулем с инструктором, и инструктор будет оценивать, как будущий водитель ориентируется в реальных дорожных условиях, погодных условиях, — сказал Ярослав Нилов.

Впрочем, всегда остается вопрос, насколько объективно будет дана оценка действиям будущего водителя со стороны того, кто экзаменует.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.