Как в Севастополе отмечали День России

В Севастополе сегодня прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Утром состоялось возложение к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Уже 10-й год Севастополь отмечает День России! Для севастопольцев — это один из самых значимых и долгожданных праздников. Именно Севастополь в 2014-м показал пример верности идеалам Родины. Недавно наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что он уверен в том, что у России хорошее будущее. Это очень искренние слова. И очень правильные! Наша вера в нашу страну делает всех нас сильнее, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

После церемонии возложения состоялся автопробег. Колонны автолюбителей проследовали по всем районам города. Жители Гагаринского района через улицу Адмирала Октябрьского отправились до ул. Павла Корчагина; Нахимовского района – через Троллейбусный спуск проследовали на Корабельную сторону; маршрут жителей Ленинского района был проложен по проспекту Генерала Острякова до 5-го километра Балаклавского шоссе; автомобилисты из Балаклавы проехали до пересечения улиц Новикова и Крестовского.

В 14:00 и 16:00 для жителей и гостей города на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» прошли праздничные концерты. В них приняли участие лучшие творческие коллективы Севастополя и образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. Кроме того, праздничные концерты проводились сегодня на открытых площадках – в сквере БРУ им. А. М. Горького и на летней эстраде клуба Инкермана.

Завершилось празднование Дня России тематическим кинопоказом. В летнем кинотеатре Матросского бульвара демонстрировался фильм о первом выходе в открытый космос «Время первых», а на летней эстраде Приморского бульвара — спортивная драма «Движение вверх».

Фото: пресс-службы правительства и Заксобрания Севастополя.

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