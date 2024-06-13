Как в Севастополе отпраздновали День России

В День России в Севастополе прошло множество торжественных мероприятий. Традиционно день начался с возложения цветов к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В нём приняли участие губернатор Михаил Развожаев, сенатор РФ Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Татьяна Лобач, заместитель командующего Черноморским флотом Вячеслав Витольд, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, члены Правительства Севастополя, депутаты Заксобрания, ветераны, общественники.

Также праздничные мероприятия прошли в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Сотни жителей и гостей Города-Героя пришли в Херсонес, чтобы отметить День России.

Утром экскурсовод Роман Луца провёл для посетителей интерактивную экскурсию «Корсунская легенда», рассказав о крещении в древнем городе великого князя Владимира. Затем заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника Татьяна Прохорова и заведующий экспозиционно-выставочным отделом Павел Хлебовский прочитали две увлекательные лекции ‒ «Роль царской семьи в развитии Херсонеса» и «Русский дух в картинах выдающихся живописцев».

В завершение дня в Византийском дворике посетители музея-заповедника насладились концертом эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества.

В течение всего мероприятия в Византийском дворике «Херсонеса Таврического» работала ярмарка ремесленников и проводились творческие мастер-классы. Дети и взрослые с энтузиазмом участвовали в них, а также делали открытки участникам специальной военной операции в рамках акции «Письмо солдату», организованной при поддержке севастопольского филиала фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, в городе состоялся праздничный концерт творческих коллективов национально-культурных обществ Севастополя, который был посвящён Дню России и и предстоящему Дню города.

Жители и гости города также могли посетить презентацию сборника Владимира Губанова «Морской джаз. Севастопольские этюды», которая была приурочена к предстоящему 241-летию со дня основания Севастополя.

В честь праздника в городе состоялась и традиционная акция «Флаг во дворах», в рамках которой жители вывешивали флаги России у себя в окнах и на домах.

Кроме того, в Севастополе прошла акция «Российский триколор». Добровольцы раздавали ленточки в цветах российского флага всем желающим. Всего севастопольцам вручили порядка 3 000 лент.

Также состоялся автопробег, посвящённый Дню России и Дню Севастополя. В нем приняли участие около 100 человек. Организатором выступила партия «Единая Россия».

День завершился праздничным концертом «И в сердце, и в песне – Россия» на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя