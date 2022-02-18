Как в Севастополе отпраздновали День Российских студенческих отрядов

Члены студенческих отрядов Севастополя получили награды федерального уровня в День Российских студенческих отрядов. 17 февраля в аккаунте «Молодежь Севастополя» в «ВКонтакте» состоялся прямой эфир, приуроченный к государственному празднику. Зрители трансляции смотрели творческие номера, принимали участие в интерактивах и конкурсах, слушали выступления почетных гостей и радовались за награждаемых.

Ключевым моментом мероприятия стало вручение наград от Центрального штаба Российских студенческих отрядов особо отличившимся активистам. Розалинда Силютина награждена «Почетным знаком РСО» за активную работу в студенческих отрядах. Анастасия Ефимова и Алексей Самченко награждены «Почетными грамотами со знаком отличия». Маргарита Оверчук и Екатерина Гудова получили «Благодарности от Центрального штаба РСО», — сообщили имена лучших в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Завершился концерт подведением итогов работы организации в 2021 году:

По итогам прошлого года 4 члена организации победили во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, общий призовой фонд составил свыше семи с половиной миллионов рублей. Одержали победу в конкурсе лучших добровольческих практик «Регион добрых дел», получили субсидию от города на развитие и поддержку Губернаторских школьных трудовых отрядов, 10 ребят победили в региональном конкурсе молодежных и добровольческих проектов Севастополя, общий призовой фонд составил 1,3 млн. Также одержали победу в грантовом конкурсе в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Воронеже.

Провели два Всероссийских проекта: обучение руководителей сервисных отрядов и совещание комиссаров региональных штабов. И два окружных: Слет и Творческий фестиваль студенческих отрядов ЮФО.

Подвели итоги третьего трудового семестра. Впервые были трудоустроены 2 000 школьников в составе губернаторских школьных трудовых отрядов. Около 100 бойцов строительных отрядов работали на объектах ФЦП в Севастополе и на Всероссийской студенческой строке «Мирный атом». Около 200 вожатых работали на региональных объектах, а некоторые в составе всероссийского отряда «Орленок». Около 100 членов сервисных отрядов работали на региональных объектах, некоторые в составе Всероссийского отряда «Мрия». Археологические отряды работали на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», а также Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды».

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