Как в Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан с наступающим

В Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка на лошадях приехали поздравить всех горожан с наступающим Новым годом.

Предновогодняя встреча главных новогодних героев, в роли которых были сотрудники кавалерийского взвода ОБ ППСП имени Василия Бузина, с севастопольцами проходила в субботу на площади Нахимова.

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» к главной городской ели с важной миссией прибыл Дед Мороз с двумя своими помощницами – внучкой Снегурочкой и представителем Общественного совета при УМВД Еленой Семёновой. Необычные всадники сразу же вызвали неподдельный интерес всех, кто находился на площади – на таком экзотическом транспорте сказочные герои приехали сюда впервые. Полицейского Деда Мороза и его спутников сразу же окружили дети и, преодолев робость, стали рассказывать новогодние стихи. По доброй традиции, сказочный дедушка доставал из своего волшебного мешка сладкие подарки, вручал их ребятишкам, и вместе со Снегурочкой желал всем весёлых новогодних и рождественских праздников, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Пока дети были увлечены общением с любимыми персонажами русских сказок, представитель Общественного совета при УМВД Елена Семёнова проводила профилактические беседы с их родителями. Общественница напоминала о методах противодействия дистанционным мошенникам и вручала им тематические памятки.

Организаторы необычного мероприятия сделали ещё один подарок для всех гостей и жителей города – каждый желающий смог сделать памятную фотографию с полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой, а также поближе познакомиться с их замечательными лошадками — Добрыней и Шейхом-Тимуром.

Фото: УМВД по г. Севастополю.