Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Как в Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан с наступающим
актуально в республике
Как в Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан с наступающим

Как в Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан с наступающим

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:47 24.12.2023

В Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка на лошадях приехали поздравить всех горожан с наступающим Новым годом.

Как в Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан с наступающим

Предновогодняя встреча главных новогодних героев, в роли которых были сотрудники кавалерийского взвода ОБ ППСП имени Василия Бузина, с севастопольцами проходила в субботу на площади Нахимова.

Как в Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан с наступающим

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» к главной городской ели с важной миссией прибыл Дед Мороз с двумя своими помощницами – внучкой Снегурочкой и представителем Общественного совета при УМВД Еленой Семёновой. Необычные всадники сразу же вызвали неподдельный интерес всех, кто находился на площади – на таком экзотическом транспорте сказочные герои приехали сюда впервые.

Полицейского Деда Мороза и его спутников сразу же окружили дети и, преодолев робость, стали рассказывать новогодние стихи. По доброй традиции, сказочный дедушка доставал из своего волшебного мешка сладкие подарки, вручал их ребятишкам, и вместе со Снегурочкой желал всем весёлых новогодних и рождественских праздников, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Как в Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан с наступающим

Пока дети были увлечены общением с любимыми персонажами русских сказок, представитель Общественного совета при УМВД Елена Семёнова проводила профилактические беседы с их родителями. Общественница напоминала о методах противодействия дистанционным мошенникам и вручала им тематические памятки.

Узнайте больше:  «Со мною нож, решил я: что ж, меня так просто не возьмёшь». Конфликт и поножовщина в Севастополе

Как в Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан с наступающим

Организаторы необычного мероприятия сделали ещё один подарок для всех гостей и жителей города – каждый желающий смог сделать памятную фотографию с полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой, а также поближе познакомиться с их замечательными лошадками — Добрыней и Шейхом-Тимуром.

Как в Севастополе полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравляли горожан с наступающим

Фото: УМВД по г. Севастополю.

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.