Как в Севастополе работает система лечения на дому больных коронавирусом

Как известно, в Крыму и Севастополе все бессимптомные и «легкие» больные коронавирусом не госпитализируются, а проходят лечение на дому. На сегодня, в Севастополе в домашних условиях лечатся 328 пациентов с COVID-19.

С 16 октября у нас организована амбулаторная помощь пациентам с положительным результатом на COVID-19 в домашних условиях в случае отсутствия показаний для госпитализации. За каждым пациентом закрепляется лечащий врач поликлиники. По показаниям выписываются медикаменты, — рассказал ИО директора Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Обязательное условие лечения на дому – соблюдение всех ограничительных мер и предписаний Роспотребнадзора.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание граждан, может повлечь за собой привлечение к ответственности. Каждый пациент оформляет добровольное согласие на получение медицинского обслуживания на дому и обязательство соблюдать режим самоизоляции. Контактным с ним лицам разъясняются правила соблюдения самоизоляции на дому, — подчеркнул Шеховцев.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев потребовал от Департамента здравоохранения еще раз детально проработать систему лечения пациентов на дому. Особое беспокойство вызывают ситуации, когда в контактной группе с заболевшим находятся люди из группы риска – с хроническими заболеваниями, старше 65 лет.

Если есть пожилые люди, их надо как минимум забирать в обсерватор под наблюдение. Дома они могут заболеть. Масочный режим и самоизоляция в отдельной комнате — это конечно хорошие рекомендации, но жизнь по-другому выглядит. Нужно еще раз вместе с Роспотребнадзором проработать механизм действия в таких ситуациях, — подчеркнул Михаил Развожаев.