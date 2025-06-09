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Как в Севастополе в период праздников будут работать городские службы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Как в Севастополе в период праздников будут работать городские службы

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:11 09.06.2025

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб во время пятидневных выходных по случаю Дня России и Дня города.

Безусловно, работа профильных ведомств не должна замедляться даже в длинные выходные — наоборот, это время, когда нужно пристальное внимание, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Это касается и работы медицинских учреждений. В праздничные дни продолжат работу дежурные бригады в поликлиниках и больницах. Приёмные отделения и травмпункт продолжат работать в круглосуточном режиме.

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Губернатор поручил усилить контроль за работой общественного транспорта. Центр управления регионом зафиксировал отдельные жалобы на опоздания автобусов до получаса. Максимальное отставание от графика не может превышать десяти минут.

Департаменту городского хозяйства губернатор поручил усилить контроль за работой профильных служб, в частности  своевременного вывоза мусора.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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