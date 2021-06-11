Как в Симферополе будет отмечать День России

В Симферополе утверждён план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню России.

12 июня в крымской столице, на базе школьных лагерей и дневных тематических площадок планируется провести молодёжную акцию «Я – гражданин России!».

В городских библиотеках пройдут концертные и празднично-патриотические программы, тематические выставки, литературно-музыкальные композиции, видеопоказы, историко-познавательные путешествия, литературно-поэтические странички, а также уроки патриотизма.

На базе МБУК «Парки столицы» будет организована работа аниматоров. Кроме того, на центральной аллее Детского парка разместится арт-объект «Россия», а также пройдет раздача воздушных шаров юным посетителям.

В рамках празднования Дня России в крымской столице 13 июня в 12:00 состоится открытый турнир города Симферополя по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри» XCМ «Морской Марафон 2021».

С 15 по 17 июня на базе ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым» пройдет открытый чемпионат и первенство города Симферополя по художественной гимнастике.

Детальная информация о запланированных в честь Дня России мероприятиях — по ссылке.