Как в Симферополе будут отмечать День Святителя Николая Чудотворца

19 декабря – День Святителя Николая Чудотворца. Праздник, конечно, православный, но и детский по своей сути. В этот день все дети (послушные) знают, что от Святого Николая обязательно должны быть подарки и с нетерпением их ждут. Несмотря на то, что в этом году зимние праздники в Крыму пройдут тихо и скромно, без массовых мероприятий, детей и взрослых ждут нарядные новогодние ёлки, выставки, театрализованные представления, конкурсно-развлекательные программы, а также встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. И старт этой череды праздничных дней – как раз 19 декабря. Как же отметят День Святого Николая в Симферополе.

Общий план мероприятий — ЗДЕСЬ. В череде событий: разнообразные выставки, игровые викторины, концерты, познавательные и духовные программы.

Отметим, что 19 декабря в 12 часов в Этнографическом музее города Симферополя состоится открытие выставки «От Святителя Николая — к Крещению Господню!». Ну а вечером засияет новогодними огоньками главная ёлка крымской столицы (на площади Ленина).