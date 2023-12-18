Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Праздники в Крыму | Как в Симферополе будут отмечать День Святителя Николая Чудотворца
актуально в республике
Как в Симферополе будут отмечать День Святителя Николая Чудотворца
Иллюстрация: pikist.com

Как в Симферополе будут отмечать День Святителя Николая Чудотворца

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 21:16 18.12.2023

19 декабря – День Святителя Николая Чудотворца. Праздник, конечно, православный, но и детский по своей сути. В этот день все дети (послушные) знают, что от Святого Николая обязательно должны быть подарки и с нетерпением их ждут. Несмотря на то, что в этом году зимние праздники в Крыму пройдут тихо и скромно, без массовых мероприятий, детей и взрослых ждут нарядные новогодние ёлки, выставки, театрализованные представления, конкурсно-развлекательные программы, а также встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. И старт этой череды праздничных дней – как раз 19 декабря. Как же отметят День Святого Николая в Симферополе.

Узнайте больше:  В Евпатории завтра стартует новогодний фестиваль «Волшебство в Рождество»

Общий план мероприятий — ЗДЕСЬ. В череде событий: разнообразные выставки, игровые викторины, концерты, познавательные и духовные программы.

Отметим, что 19 декабря в 12 часов в Этнографическом музее города Симферополя состоится открытие выставки «От Святителя Николая — к Крещению Господню!». Ну а вечером засияет новогодними огоньками главная ёлка крымской столицы (на площади Ленина).

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.