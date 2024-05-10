Как в Симферополе чествовали ветеранов

Несмотря на отмену военного парада (и салюта) в Симферополе, шествия Бессмертного полка, крымчане ярко отметили День Великой Победы.

В городах и районах республики прошли парады у домов ветеранов, возложения цветов к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне, концертные программы. Мы ждем, когда снова можно будет встретить праздник в привычном нам формате. Мы верим в нашу Победу и всеми силами приближаем её, — прокомментировал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

В Симферополе для ветеранов, родных героев и соседей были организованы концертные программы, прозвучали песни военных лет и посвященные войне – «Калинка», «День Победы» и многие другие. Мероприятия сопровождал городской эстрадно-духовой оркестр. Кадеты симферопольских школ провели небольшой торжественный парад возле домов ветеранов и участников войны.

Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев лично посетил и поздравил с праздником Победы Князева Василия Васильевича и Рубиновского Георгия Николаевича. Ветеранам глава администрации выразил искреннюю благодарность, пожелал крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.