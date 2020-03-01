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Как в Симферополе Масленицу провожал

Как в Симферополе Масленицу провожали

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 20:16 01.03.2020

1 марта в Симферополе, в сквере имени Тренёва прошли народные гуляния «Широкая Масленица».

Сегодня жители и гости крымской столицы традиционно собрались на Масленицу, чтобы ярко и весело попрощаться с зимой, а также поскорее встретить долгожданную весну, — отметил заместитель главы администрации Симферополя Эмиль Мамедиев.

Как в Симферополе Масленицу провожал

По традиции, в этот день всех гостей праздника встречали знакомые с детства ростовые куклы и мастер-классы по народным промыслам и ремеслам. Для юных симферопольцев была организованна развлекательная программа с участием любимых героев мультфильмов. В ходе праздничных мероприятий были представлены концертная программа лучших солистов и творческих коллективов Симферополя, театрализованное представление, а также различные конкурсы. Наиболее активным участникам праздника вручали призы.

Как в Симферополе Масленицу провожал

Кроме того, управлением торговли и бытового обслуживания населения администрации города были организованы работавшие в течение всего праздника торговые точки с блинами, пирогами и хлебобулочными изделиями, горячими напитками и другими масленичными угощениями, — уточнили в администрации крымской столицы.

Как в Симферополе Масленицу провожал

Кульминацией праздника по традиции станет сжигание чучела Масленицы.

Как в Симферополе Масленицу провожал

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Как в Симферополе Масленицу провожали

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