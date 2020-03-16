Как в Симферополе начали праздновать шестилетие Русской весны

День начался цветов.

Сегодня в Крыму стартовали торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией. В Симферополе прошли возложения цветов к памятникам, связанным с событиями Русской весны.

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» и памятнику «Вежливым людям» приняли участие Глава Крыма Сергей Аксёнов, спикер Госсовета Республики Владимир Константинов, Герой Российской Федерации Олег Белавенцев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, депутаты Госдумы, члены правительства РК, крымские паралментарии, казаки, «ополченцы 2014-го», общественники.

Сергей Аксёнов поделился с журналистами воспоминаниями о событиях 16 марта 2014 года.

Мы на 100% были уверены, что крымчане проголосуют за право быть с Россией, никаких сомнений не было. Вечером, когда были озвучены результаты Референдума, среди крымчан был невероятный подъем, эмоции захлестывали. Считаю, что такие события пережить дано далеко не каждому, великое счастье — быть сопричастными к этому историческому процессу, — сказал Глава Крыма.

Глава РК выразил уверенность в том, что Правительство Крыма выполнит задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным, и оправдает доверие крымчан, которое является основой успеха развития Республики.

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов назвал события «Крымской весны» — феноменальным явлением.

Был потрясающий эмоциональный подъем. Такое бывает один раз в жизни. Я не уверен, что это еще повторится. Люди и власть, отбросив все свои меркантильные интересы, объединились в едином порыве. Это феноменальное явление, которое называется «Крымская весна». У нас были одни ожидания — это мир и спокойствие в регионе. Мы уходили от угрозы уничтожения, которая надвигалась со стороны Киева. Весна в полном смысле состоялась, — сказал журналистам Председатель Госсовета.

Также в понедельник открылась фотовыставка, посвященную Дню Общекрымского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией.

В праздничных мероприятиях приняли участие делегации ДНР и РОО «Землячество Донбассовцев» (Москва). В рамках этого официального визита состоится заседание круглого стола «Мы вместе» и торжественная высадка роз по проекту «Берегиня Донбасса» — «Розы Донецка — городам России».

Кроме того, 16 марта в образовательных учреждениях столицы Крыма прошел Единый урок, посвященный Русской весне.

Фото: пресс-служба Главы РК.