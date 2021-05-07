Как в Симферополе проходила генеральная репетиция Парада Победы

7 мая в Симферополе состоялась генеральная репетиция Парада Победы. По информации отдела информобеспечения Черноморского флота, в рамках прошедшей тренировки были полностью отработаны хронометраж и церемонии, проведены смотр и оценка слаженности парадных расчётов.

В репетиции приняли участие более тысячи человек: военнослужащие соединений и частей Южного военного округа, подразделения МВД по РК и ГУ МЧС России по Республике Крым, сотрудники КФУ имени В. И. Вернадского, расчёты «Юнармии». В составе колонны военной техники были представлены более 70 образцов, в том числе бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», БТР-82А и БТР-80, ЗРПК «Панцирь-С», ракетные комплексы «Хризантема» и «Оса-АКМ».

С самого утра в городе перекрыли движение, по центральной улице прошли парадные коробки военнослужащих и колонна военной техники.

Как прошла репетиция — в фоторепортаже Крым24 и видеосюжете «Вести Крым».

Фото: Крым 24.