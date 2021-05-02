Как в Симферополе встречали Благодатный огонь из Иерусалима

В Кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе сегодня встречали Благодатный огонь, доставленный в Крым из Иерусалима.

Благодатный огонь был доставлен из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме и передан Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Владыке Лазарю.

Митрополит поблагодарил сотрудников Фонда Андрея Первозванного, а также всех, благодаря кому крымчане имеют возможность прикоснуться к одной из величайших святынь мирового православия.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также поздравил всех с великим православным праздником Светлого Христова Воскресения и добавил, что крымчане ощущают свою ответственность за сохранение православной веры, переданной предками.

В Александро-Невском соборе прошло пасхальное богослужение. Затем Благодатный огонь доставят во всем православные церкви полуострова.

СПРАВКА: С 2003 года в рамках ежегодной миротворческой программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму» осуществляется принесение Благодатного огня в пределы Русской Православной Церкви. Ежегодно Благодатный огонь доставляется в тысячи приходов Русской Православной Церкви в России, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.