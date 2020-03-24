Как в трудное «коронавирусное время» в Крыму решили поддержать бизнес

О налоговых каникулах пока только мечтаем (как и отсрочках кредитных платежей и снижению, или хотя бы «заморозке» ипотечных ставок). Но кое-какие шаги навстречу бизнесу в это трудное «коронавирусное время» сделаны. Так, власти в Крыму предоставят рассрочку платежей за аренду госимущества и государственных земель до конца этого года. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико. Будут приостановлены и штрафные санкции.

Мы отработали и подготовили с министром земельных отношений проект указа о том, что мы применяем приостановку штрафных санкций и рассрочку платежей по аренде за госимущество и государственные земли… Будем рекомендовать местным органам самоуправления тоже сделать рассрочку до конца года. То есть, если сейчас есть сложности, чтобы платежи все до конца 2020 года были перенесены, — сказала Ирина Кивико.

Вице-премьер также проанонсировала некий «специальный продукт по микрокредитованию» — со снижением ставки для пострадавших отраслей.

Мы указываем те отрасли, которые пострадали на сегодняшний день – это туризм, общепит и торговля. Также устанавливаем возможность отсрочки платежей по основному долгу – это именно по нашей микрокредитной организации и Крымскому гарантийному фонду. Поэтому будет мораторий по арендной плате на три месяца и рассрочка по платежам, – сообщила Кивико.

То есть речь идет о субсидировании по кредитным договорам системообразующих организаций. Оговорим: все подряд предприятия туристическуой отрасли, торговли, общепита в него вряд ли войдут. Пока речь идет о 38 предприятиях, на которых работают от 500 человек. Впрочем, список могут расширить. Вице-премьер пообещала «стресс-тестирование на случай ухудшения ситуации».