Как ведутся работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе

В Симферополе на площади Куйбышева подрядная фирма продолжает комплекс работ по благоустройству общественного места. Благоустройство проводится в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды».

Специалисты в указанной зоне выполняют следующие работы: установка бортовых камней (готовность 70%), выполнено мощение (выкладывание дорожек, дорог, тропинок и тротуаров разнообразными материалами) по ул. Киевской вдоль рынка в объёме 1000 кв.м., прокладка сетей электричества (готовность 70%). Водопроводные сети подведены и полностью смонтированы. Проведены монолитные и бетонные работы по созданию парапетов, на которых уже проводится облицовка из натурального камня, а также подготовлено основание под чашу, где будет установлен фонтан. На объекте задействовано 15 строителей и работают 6 единиц спецтехники, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).