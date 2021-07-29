penoplex
Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Как ведутся работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе

crimeapress_news



«Верево Сити»
Как ведутся работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе

Как ведутся работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:19 29.07.2021

В Симферополе на площади Куйбышева подрядная фирма продолжает комплекс работ по благоустройству общественного места. Благоустройство проводится в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды».

Как ведутся работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе

Специалисты в указанной зоне выполняют следующие работы: установка бортовых камней (готовность 70%), выполнено мощение (выкладывание дорожек, дорог, тропинок и тротуаров разнообразными материалами) по ул. Киевской вдоль рынка в объёме 1000 кв.м., прокладка сетей электричества (готовность 70%). Водопроводные сети подведены и полностью смонтированы. Проведены монолитные и бетонные работы по созданию парапетов, на которых уже проводится облицовка из натурального камня, а также подготовлено основание под чашу, где будет установлен фонтан. На объекте задействовано 15 строителей и работают 6 единиц спецтехники, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Как ведутся работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе

В целом готовность объекта составляет 50%.

Как ведутся работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе

Как ведутся работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе

 

Как ведутся работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.