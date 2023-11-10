Как видят будущее участники конкурса «История Севастополя в лицах»

Юные строители и архитекторы, отмечает «Севастопольская газета» , уверены, что в Севастополе построят метро, создадут «висячие» сады, запустят усовершенствованный трамвай, дизайн современных зданий позаимствуют у моря, а античный город органично вольется в современный.

Недавно завершился конкурс «История Севастополя в лицах», посвященный 240-летию с дня основания Севастополя. Категория «Креативное будущее» — как я вижу будущее Севастополя — была одной из пяти конкурсных номинаций. «Севастопольская газета» ознакомилась с работами участников, ведь некоторые молодежные идеи заслуживают внимания.

Усовершенствованный трамвай

Победителем в номинации про будущее родного города стал студент Севастопольский архитектурно-строительного техникума Владислав Шишкин. Свою работу он посвятил улучшению городского общественного транспорта. В презентации молодой человек рассказал, что хотел предложить инновационные решения, которые помогут улучшить качество общественного транспорта и сделают его доступным и комфортным для всех.

По мнению В.Шишкина, сегодня в Севастополе что-то не так: и население, и количество транспорта растет, трафик тяжелый, воздух грязный. Для решения этих проблем юноша предлагает вспомнить о старом и добром трамвае. По его мнению, благодаря сцеплению вагонов в поезд, такой вид транспорта обеспечит большой пассажиропоток.

Я считаю, что в будущем в Севастополе наравне с автобусами и троллейбусами будет введен в эксплуатацию трамвай. Но не простой, а усовершенствованный, который будет двигается по размеченной полосе. Именно такой вид трамваев прекрасно сочетает в себе высокую скорость передвижения, экологичность, бесшумность и вместительность, что очень важно для транспорта будущего, — уверен В.Шишкин.

Севастопольское метро

Транспортную тему в своей работе попыталась развить и обладательница второго призового места также студентка севастопольского архитектурно-строительного техникума Елена Андреева.

Я вижу одну городскую проблему, которую мне хочется решить — это транспортные пробки на севастопольских дорогах. Я связываю будущее Севастополя с появлением метро. Это удобно, практично и улучшит жизнь жителей, — считает девушка.

Она мечтает, что это будет не просто метро, а настоящий подземный архитектурный объект. Стены украсят мрамором, холлы — колоннами, потолок — лепниной и люстрами в стиле Барокко. Метрополитен объединит разделенный бухтой город в единое целое. Поскольку Севастополь у многих ассоциируется с Черным морем, именно морскую тематику она отобразила в логотипе будущего метрополитена.

Город контрастов

Третье место получила учащаяся школы №2 из города Антрацит Луганской Народной Республики Ксения Финогеева. Очарованная красотой и историей Севастополя, девушка нарисовала, как видит город в будущем.

На моей работе представлен облик города в далеком будущем. Я думаю, хоть пройдет и много лет и построят много современных зданий, люди все равно сохранят все исторические и культурные сооружения. Ведь нельзя забывать историю! — считает К.Финогенова.

Современный и экологичный

Модная экологическая тема вдохновила на участие в конкурсе и двух студенток Арину Ткач и Арину Медведь из Севастопольского строительного техникума.

По мнению первой конкурсантки, не смотря на свою уникальность, Севастополь все равно нуждается в улучшении. Необходимо остановить вырубку лесов, очистить и никогда в будущем не загрязнять воздух и водоемы, а для души и отдыха создать высоко-художественные культурные комплексы и общественные пространства.

Ее сокурсницу А.Медведь тревожат севастопольские зимы с холодными северными ветрами и монохромными пейзажами. Девушке больше нравится город в теплое время, когда все цветет и зеленеет. Чтобы лето не кончалось, она предлагает построить общественные зимние сады, где все будут наслаждаться красотой растений, вдыхать ароматы цветов, где можно в тишине поработать на компьютере, сделать уроки и поймать вдохновение.

Это будет по-настоящему уникальное место! Надеюсь, кто-нибудь реализует эту непростую задумку или, когда я стану опытным специалистом, то сама возьмусь за такую работу, — размечталась А.Медведь.

На конкурс «История Севастополя в лицах», посвященный 240-летию Севастополя, было подано более двух тысяч работ из разных уголков нашей страны от учащихся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет.

Конкурсный марафон длился почти полгода и завершился созданием цифровой галереи, рассказывающей о героической истории Севастополя, его прошлом, настоящем и будущем через судьбы реальных людей его прославивших.

источник: «Севастопольская газета»