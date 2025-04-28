Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами в Керченском проливе

Процесс естественного восстановления экосистемы Черного моря, пострадавшей от аварии с танкерами «Волгонефть», проходит успешно. К таким выводам пришли специалисты Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН по итогам анализа результатов экспедиции в Черное море.
Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе. Исследования выявили значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в грунте пляжей, донных отложениях и придонных водах — в среднем на 50% за прошедшее с момента аварии время, – цитирует РИА Новости сообщение института.
По словам ученых, такое снижение объясняется как естественным вымыванием и выветриванием загрязнителей, так и активностью бентической (обитающей на дне) и бактериальной биоты, которая способствует очищению экосистемы.
Специалисты определили, через два с половиной месяца после аварии в естественном развитии бентоса не произошло значительных изменений. Биомасса бентоса в затронутых районах в целом осталась на уровне средних значений для побережья при несколько пониженном видовом разнообразии, что свидетельствует о ранней стадии восстановления экосистемы.
Результаты экспедиции позволяют говорить в целом об успешном ходе процесса естественного восстановления экосистемы. Окончательные выводы делать пока рано, необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий, — сказал начальник экспедиции Петр Завьялов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты из-за разлива мазута в Черном море. При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. При этом пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон, по всему полуострову идет активная подготовка к наплыву отдыхающих.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.
Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.
источник: РИА Новости Крым
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