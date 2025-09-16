Прямо сейчас:
Как вы там? На Земле прошла повторная магнитная буря
иллюстрация: © xras.ru

Как вы там? На Земле прошла повторная магнитная буря

16.09.2025

На Земле прошла повторная слабая магнитная буря, однако текущий спад является довольно хрупким, и первый же заметный рост магнитного поля чреват возвратом к бурям более сильного уровня. Об этом во вторник сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Эксперты отмечают, что новая магнитная буря, пусть и достаточно слабо выраженная (уровень G1), случилась ранним утром во вторник. Сейчас планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и сильных возмущений пока нет.

Текущий режим (отдельные слабые и средние бури, разделенные периодами спокойствия) примерно соответствует первоначальному прогнозу по прохождению корональной дыры, и, если не вмешаются новые обстоятельства, то именно такой будет геомагнитная обстановка ближайшие 2-3 суток, пока Земля не покинет возмущенную область космического пространства, — говорится в сообщении.

Однако ученые предупреждают о негативных обстоятельствах. В числе которых исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая только нарастает, и с начала сегодняшних суток пересекла красную границу 750 км/с, устремляясь к экстремально высокой.

Слабая реакция магнитного поля Земли на это событие (высокую скорость солнечного ветра — ред.), объясняется низкой энергией магнитного поля солнечного ветра, которая, в отличие от скорости, резко спала, сняв давление на магнитное поле планеты <…> В то же время, из этого понимания следует, что текущий спад является довольно хрупким. Первый же заметный рост магнитного поля почти наверняка выведет систему Земля-Ветер из равновесия с возвратом к бурям уровня 2 и 3, — объясняют в лаборатории.

Накануне на Земле наблюдался сильный всплеск геомагнитной активности. В утренние часы началась магнитная буря уровня близкого к G3. А вечером в понедельник ученые также спрогнозировали второй за сутки сильный всплеск геомагнитной активности.

источник: РИА Новости Крым

