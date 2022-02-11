Как выбрать безопасное автокресло? Полезные советы

Наличие автокресла обязательно, если в автомобиле перевозится ребенок. Это специальное устройство, удерживающее детей, и обеспечивающее их безопасность в случае аварии, резкого торможения или маневра.

Вопрос, как выбрать автокресло, важен — правильно подобранное кресло до 80% снижает риск получения ребенком травмы при аварии.

К выбору детского автомобильного кресла нужно подходить со всей серьезностью. Это устройство предназначено для малышей с момента их рождения, и до тех пор, пока их рост не превысит 150 сантиметров, или вес не станет больше 36 килограммов. Обязательное условие: все детские автомобильные кресла обязаны соответствовать требованиям государственного стандарта.

Кресло любого производителя, перед тем, как попасть в продажу, проходит специальное тестирование, для выяснения надежности и долговечности товара. При этом учитываются очень многие ситуации, которые могут произойти в пути, во время движения автомобиля.

При этом все детские автокресла максимально комфортны, в них маленьким пассажирам удобно путешествовать на протяжении длительного времени.

Классификация детских автокресел

Кресла подразделяются на группы, где учитывается не возраст, а вес ребенка.

0 группа. Для малышей весом до 10 кг, возрастом от 0 до 6 месяцев.

+0 группа. Для карапузиков с весом до 12 кг, возраст от 0 до года.

Первая группа. Вес от 9 до 19 кг, возраст от года до четырех лет.

Вторая группа. Вес деток от 15 до 25 кг, а возраст от трех до 7 сел.

Третья группа. Детский вес от 22 до 36 кг, возраст от 6 до 12 лет, или рост не более 150 см.

Виды крепления автокресла в автомобиле

Если детское автокресло закреплено не верно, оно не защитит ребенка, и даже может служить причиной дополнительных травм при аварийной ситуации.

— Использование ремней безопасности для крепления кресла. Этот способ крепления считается универсальным, ведь каждый автомобиль обязательно оснащен ремнями безопасности. Данная система крепления не лишена некоторых недостатков, об этом следует помнить, когда встает вопрос, как выбрать автокресло, удобное и, самое главное, безопасное для ребенка.

Закрепить кресло ремнями совсем непросто, и есть вероятность его неправильной установки. Часто не хватает длины ремней безопасности, особенно если нужно установить кресло для группы 0.

— Крепление ISOFIX. Этот вид крепления предполагает наличие замков, имеющихся на самом кресле, и специальных петель из стали, которые установлены в автомобиле. Этот вид крепления выполнен по стандарту, и может быть использован в любом автомобиле, в котором предусмотрены петли.

Данный вид крепления позволяет очень надежно и, что немаловажно, просто произвести установку кресла. Подтверждением, что все сделано правильно, служат два хорошо слышимых щелчка. Это важно, поскольку используя метод крепления ремнями, существует вероятность ошибки, что снижает безопасность ребенка, сидящего в таком кресле.

В данной системе, для повышения надежности крепления, часто применяется якорный ремень. Он служит для дополнительного фиксирования верхней части автокресла и исключает риск «кивка», поскольку кронштейны и замки расположены внизу. Некоторые автомобилисты заменяют якорный ремень упорным кронштейном, также защищающим от «кивка» при резком торможении.

Важно

Кресло должно соответствовать ГОСТу.

Удобное.

Высокое качество обивочной ткани.

Возможность трансформировать кресло.

Обязательное соответствие кресла «параметрам» вашего ребенка.

Резюме

При отсутствии автокресла в машине, если в ней перевозится ребенок, считается серьезным нарушением. Теперь вы знаете, как выбрать автокресло, максимально комфортное, и обеспечивающее безопасность маленького пассажира. Пусть ваша дорога будет гладкой!

Источник: магазин детских автокресел Кидион

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