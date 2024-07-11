Как выбрать электрический мотоцикл?

В настоящее время электромотоциклы являются хорошей альтернативой обычным бензиновым моделям мотоциклов.

Вместо двигателя внутреннего сгорания, который загрязняет окружающую среду вредными выбросами, у электрического мотоцикла – двигатель, работающий от аккумулятора. Сам аккумулятор может быть заряжен от обычной электрической сети, или другими словами – от любой бытовой розетки. Получается, электромотоцикл можно подзарядить практически везде, но там, где нет такой возможности, на помощь приходят солнечные батареи.

У электромотоциклов отсутствует необходимость в сложном техническом обслуживании, что позволяет экономить на ТО.

Ниже представлены основные характеристики электромотоциклов, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Мощность электродвигателя

Мощность электрического двигателя измеряется в ваттах или киловаттах. Большие показатели мощности гарантируют более высокую динамику и высокий крутящий момент.

Мотор мощностью до 3000 Вт с легкостью разгонит байк до скорости в 90 км/ч. Для городских поездок — это более чем достаточно.

Некоторые модели электромотоциклов обладают более мощными двигателями, до 4000 Вт, позволяющими разогнать мотоцикл до 120 км/ч. Однако, при такой скорости, батарея расходуется быстрее, что уменьшает запас хода.

Емкость аккумулятора

В электромотоциклах используются несколько типов аккумуляторных батарей. Чаще всего это литий-ионные, литий-полимерные и свинцово-кислотные. Емкость аккумулятора обычно измеряется в ампер-часах (А*ч) и напрямую влияет на запас хода мотоцикла на одном заряде батареи. Чем выше значение, тем больше запас хода.

Скорость

Для города достаточно максимальной скорости в 50-60 км/ч, а для скоростных дорог нужна скорость в 80-100 км/ч и выше.

Клиренс

Высота дорожного просвета влияет на проходимость мотоцикла, и при выборе модели нужно учитывать, где вы планируете совершать поездки: по ровным дорогам или пересеченной местности.

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